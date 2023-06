Szombaton kulturális blokkal nyitott a falunap. Hat klub a kisapostagi Lilaakác Dalkör, a nagyvenyimi Aranydaru Dalkör, a szabadegyházi Vadon Nőtt Gyöngyvirág, a Kissolti Nyugdíjas Egyesület, a dunaegyházi Derűs Ősz Dalkör és a dunaújvárosi Búzavirág Dalkör lépett színpadra, hogy eldönthessék, melyik társaságnál maradhat egy évig a vándorkupa. A műsort a Sárosdi Kézműves Ház Tánckarának produkciója színesítette. A rendezvényen részt vett Varga Gábor a Térség országgyűlési képviselője, aki a vándorkupa alapítója.

Telt ház a Parno Graszt szombati koncertjén

- A falunapok a települések egyik legnagyobb ünnepe, ahol a protokoll kevésbé számít. Mindenki azért dolgozik, hogy itt jól érezzük magunkat. Örömmel fogadom el a meghívásokat és a lehetőségek szerint el is jutok a helyszínekre. Igazából ez a falu születésnapja. Egyre színvonalasabbak a programok és a helyszínek is fejlődnek, szépülnek. Itt a polgármesteri hivatal mögötti területet kicsit rehabilitáltuk, rendbe tettük, így kitűnő környezetet biztosíthatnak kisebb fesztiváloknak és rendezvényeknek. A falunapokat azért is szeretem, mert ilyenkor magunkat mutathatjuk meg. A helyi közösségépítés jegyében ilyekor kicsit közvetlenebbül tudunk egymással beszélgetni, a másikra jobban odafigyelni, a barátokkal, családdal összejönni. Ez egyben sok erőt is ad az év hátralévő részéhez - hallottuk Varga Gábortól.

Fergeteges kulturális műsorokat is láthattunk

A dalos találkozó vándorkupáját végül a házigazda Lilaakácdalkör nyerte. Délelőtt azonban nemcsak a gyönyörű dallamoknak lehettünk szem és fültanúi, hanem megcsodálhattuk és meg is ízlelhettük a főző-sütő verseny gasztronómiai alkotásait is. Tizenkét csapat versenyzett. A testvértelepülés Dunaegyházáról is érkezett társaság Szilágyi István polgármester vezetésével. Hiába azonban a nagyszámú csapatsor, a Kisapostagi Baráti Kör főztjét - élén a nagymester Mityusszal - nem lehet überelni. Az első helyet, a külön díjat és az aranyminősítést is bezsebelték. Második lett a Farkas falka. Harmadikként a Kisapostagi Nyugdíjas Klub vehetett át elismerést.

A kisapostagi Lilaakác Dalkör nyerte a vándorkupát

A sütemények terén Petrovics Sándorné krémese és sós süteménye vitte el a pálmát. A második helyezést is ő érte el. Egyébként meg a hagyományok szerint minden induló díjazva lett. És ha már a díjaknál tartunk, akkor volt a rendezvénynek egy nagyon ünnepélyes pillanata is, amikor a faluért sokat dolgozók, a legkitűnőbbek vehették át kitüntetéseiket. Az idén Kisapostag Díszpolgára díjban részesült dr. Somorácz György. Kisapostagért díjat vehetett át Kissné Bogó Julianna. Kisapostag Büszkesége díj jutalmazottja Ellenberger Benett és Mente Teréz lett. A díjátadások után kulturális és gyerekprogramok töltötték ki a falunap idejét, melyben az ugrálóvár, arcfestés, bábelőadás, néptáncbemutató és még számos szórakoztató műsor kapott főszerepet. Este pedig hatalmas sikerű a Parno Graszt és Bed Times koncert zárta Kisapostagon az idei falunapot.