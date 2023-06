Az intézményvezetői feladatok ellátására vonatkozó pályázatokat március 22-ig kellett benyújtaniuk a jelentkezőknek. A kiírás dokumentumában foglaltak szerint június 26-án bírálta el az illetékes minisztérium a pályázatokat. Az eredményekért a tankerülethez fordultunk, ám egyelőre azt a választ kaptuk, hogy még nem kaptak hivatalos értesítést a döntésekről, de amint meglesz, tájékoztatni fognak bennünket a részletekről. Kíváncsian várjuk tehát a fejleményeket, lesz ugyanis változás.

A pályázók vezetői programját feltöltötték az iskolák honlapjára. Ezek alapján a Móricz Zsigmond Általános Iskolának biztosan új igazgatója lesz, ugyanis a jelenlegi vezető, Horváthné Ottinger Hajnalka (akinek most jár le az ötéves megbízatása) nem indult újra. Három pedagógus pályázott a vezetői posztra: Antaliné Miss Lilla, Matussné Füleki Hella és Szigethy Adrienn.

A Vasvári Pál Általános Iskola tekintetében is várjuk a miniszteri döntést. Ennél az intézménynél már tavaly is kiírták az igazgatói pályázatot, amelyre volt is egy jelentkezés, de nemleges döntés született róla. Akkor nevezték ki az iskola élére Gálosfai Tímeát (aki a Petőfi iskolából ment át a Vasváriba), megbízatása erre a tanévre szólt. A mostani kiírásra egyedüliként nyújtotta be pályázatát, és amennyiben támogató döntés születik, immáron ötéves ciklusra szólhat a kinevezése.

Ugyanez a helyzet állt elő tavaly a rácalmási Jankovich Miklós Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tekintetében is: bár két jelentkező volt, mégis, eredménytelen lett a pályázati kiírás, és erre a tanévre Márta István kapott megbízatást. Most egyedüli indulóként Márta István nyújtotta be ismét pályázatát a vezetői feladatok ellátására.

Az adonyi Szent István Általános Iskola vonatkozásában is kiírták a pályázatot. A jelenlegi vezető Orthné Horváth Marianna nem indult újra, az intézmény honlapján lévő információk alapján az intézményvezető-helyettes, Vámosiné Hevér Bernadett pályázott az igazgatói posztra.

A mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola tekintetében a jelenlegi igazgató, Jaksics Erzsébet pályázott újra.