A rácalmási önkormányzat impozáns ivókutat létesített a Millenniumi park játszóterén. Nagy szükség volt erre a vízvételezési lehetőségre, mert közelednek a meleg vagy éppen kánikulai nyári napok, és eddig gond volt a szülőknek, ha otthon felejtették a vízzel teli üveget, akkor nem tudták gyermekük szomját oltani, illetve lemosni a csemete kezét, megmosni az arcát. Ezért határozta el az önkormányzat az ivókút telepítését, olyan formában, hogy ne csak inni lehessen, hanem kezet is mosni a csap alatt. Nagyon népszerű a városnak ez a része, a Millenniumi park, a családok szívesen pihennek a tó partján, figyelik a tó közepében a szökőkutat, attól nem messze a tó közepére épített, most elkészült szigeten a kacsákat, teknősöket. A parkban remek madár megfigyelőhely, annál is inkább, mert a Madárbarát település pályázat jóvoltából információs táblák, madárodúk is vannak kihelyezve a gyalogösvények mentén. Az ivókutat pedig arra a helyre telepítették, amitől nem messze padok és asztalok vannak telepítve, azoknál piknikezni is lehet kézmosás után.

A Millenniumi park játszóterére pedig újszerű (Rácalmáson eddig még nem alkalmazott) dolgot tervez az önkormányzat. Kihelyez egy olyan homokozó és más – elsősorban kisebb – gyermekjáték tárolására alkalmas ládát, amelyben ott hagyhatják a szülők a gyermekeik játékait. Természetesen csak akkor hagyjanak benne a ládában bármit, ha nem bánják, hogy az ott hagyott játékok attól kezdve közösek lesznek, a játszótéren bármelyik gyerek használhatja azokat. A láda arra is lehetőséget ad majd, hogy beletegyék a gyermekük által otthon már nem használt, nélkülözhetővé vált játszótéri játékokat. Ezekkel bizonyára nagy örömet szereznek majd az ott játszó többi gyermeknek, illetve lehet, hogy a saját csemetéjük is szívesen veszi majd ismét kézbe, játszik vele, amikor a játszótéren lesz. Mert máshol érdekesebbek lehetnek az otthon megunt eszközök is! A láda már beszerzés alatt van. Az önkormányzat azt is kéri, a kihelyezés után már ne engedjék meg gyermeküknek, hogy hazavigye a ládában lévő, főleg a mások által oda elhelyezett játékokat!