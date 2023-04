Emelkedett az átlagkereset, több házat építünk és a boltokban is sokat költünk. Ilyen és ehhez hasonló adatok derülnek ki a KSH Fejér vármegyére koncentráló közleményéből. A vármegyék helyzetét ismertető adatok alapján megtudhatjuk, hogy a tavalyi évben a természetes fogyásnak tulajdoníthatóan 1874 fővel csökkent a Fejérben élő népesség száma. A lakók számának visszaesésében szerepet játszik a születések csökkenése, ugyanis tavaly 3965 baba született, ami 226-tal kevesebb, mint 2021-ben volt. A népesség így tavaly 419 ezer fő volt Fejérben, ezzel pedig az ország legnépesebb vármegyéi között a hetedik helyet foglalhattuk el.

A csökkenés az elhunytak számában is megmutatkozik: 5839 személy hunyt el tavaly, ez azonban 14 százalékkal kevesebb, mint a 2021-es adat volt. A halálozások csökkenése a pandémia sikeres visszaszorításának is köszönhető, hiszen a világjárvány tetőzésekor magasabb volt a halálozási arány. A demográfiai adatok szerint nem csak kevesebb újszülött jött a világra, de a házasodási kedv is alábbhagyott 2021-hez képest. Tavaly 2779 pár létesített házastársi viszonyt, ez pedig országos szinten a legalacsonyabb adat a vármegyék közül. Ennek ellenére mégsem mondható az, hogy kevesen házasodtak, a frigyek száma ugyanis 1989 óta az ötödik legmagasabb volt a tavalyi évben.

A tavalyi év sok jót is tartogatott. Az elmúlt évben Fejér vármegyében emelkedett a teljes munkaidőben alkalmazottak havi bruttó átlagkeresete, 502 ezer forintra. Habár ez nem érte el, de megközelítette az országos 516 ezer forintos átlagot, valamint azt is érdemes megjegyezni, hogy a bruttó és nettó átlagkereset egyaránt 17 százalékkal múlta felül a 2021-es évit. A lakásépítési kedv is fokozódott vármegyénkben 2022-ben, sőt, tavaly a három évvel korábbi csúcsot is megdöntötte a lakásépítések száma. Amíg tehát a 2021-es évben 745 új ház épült, addig 2022-ben 23 százalékkal több, azaz 920 lakást vettek használatba az építtetők.

A kiskereskedelem területén szintén érdekes adatok figyelhetők meg. A KSH adatai szerint a forgalmi növekedés a főváros és a vármegyék között Fejérben volt az egyik legalacsonyabb. Ettől függetlenül Fejér vármegyében egy lakos átlagosan több mint másfél millió forintot (pontosan 1 millió 613 ezer forintot) költött a boltokban a tavalyi év során, ez még az országos átlagot is meghaladta.

A Központi Statisztikai Hivatal éves értékeléséből a 2022-ben bekövetkezett közúti balesetek számáról is tájékozódhatunk. A beszámoló alapján kiderül, hogy az előző évben vármegyénk útjain 535 baleset következett be, amely ötvennel kevesebb, mint a 2021-es adat. Mérséklődött tehát a balesetek száma, illetve a közlekedési balesetekben a 2021-es évinél 19 százalékkal kevesebben sérültek meg, és ez a csökkenés pedig a főváros és a vármegyék közül is Fejérben volt a legnagyobb.