Egy-egy ilyen alkalommal olyan, számukra érdekes programokkal találkozhatnak, mint a különböző hajtásláncok bemutatása az itt fellelhető új autókon. Erre igazán jó terep az Autó Máté telephelye, hiszen öt típust forgalmaznak, amelyekben tízféle hajtáslánc dolgozik. Más alkalommal már a hajtásláncok diagnosztizálásával is megismerkedtek. De volt lehetőség, amikor azt a Ford EcoBoost motort vizsgálhatták testközelből, ami négy egymást követő évben volt az év motorja. De nem csak nézegethették, bonthattak le róla egységeket is, majd azok tanulmányozása után vissza is szerelhették.

A tanulók a műhelyben első kézből tájékozódhattak Fotó: MM

Foglalkoztak közlekedésbiztonsággal is, de miután az elektromosság alapfogalmait tisztázták, kitértek arra is, hogy egy átlagos elektromos autó 15-18 KWh áramfelhasználással tesz meg 100 kilométert, hiszen a fogyasztást ezeknél a típusoknál is lehet becsülni. S hoztak már nekik autós érdekességeket is, amikre egészen biztosan odafigyelnek, hiszen olyan a hangja, a gyorsulása, vagy a beltere, ami egy fiatal érdeklődését biztosan felkelti. Ilyen volt például egy 5,0 literes V8-as Ford Mustang, egy Nissan Qashqai, vagy egy robusztus Ford Raptor terepjáró.

Miért foglalkoznak ezzel a családi vállalkozásnál? Amellett, hogy elkötelezettek a szakma iránt, úgy látják, a diákok sokszor nincsenek teljesen tisztában azzal, miről szól ez a szakma, milyen pályát választottak valójában, majdhogynem a sötétbe ugranak csukott szemmel pályaválasztáskor. Az ilyen alkalmak lehetőséget biztosítanak arra, hogy még időben tiszta kép alakuljon ki bennük, és akár más irányba forduljon a pályaválasztásuk, vagy megerősödjön bennük, hogy ez lesz a későbbi hivatásuk.

A diákok tapasztalatai kedvezőek ezekről az alkalmakról. Nem számítottak ennyi új, és érdekes dologra. A megkérdezettek többsége hasznosnak tartotta, úgy látta, hogy volt értelme az ott eltöltött időnek, és már magabiztosabb abban, hogy ebbe az irányba menjen-e.

Az autószerelő szakmát az Autó Máténál a jövő szakmájának gondolják, hiszen a gazdaság vérkeringését a mobilitás adja. Ehhez pedig technikára, járművekre van szükség, és ez várhatóan nem fog változni a jövőben sem. A jövőre olyan tekintetben is gondolni kell, hogy az újabb és újabb technológiákat folyamatosan követniük kell, ebben az iparágban ez gazdasági létkérdés. Házon belül a továbbképzés hozzátartozik a mindennapokhoz, márkánként kell a munkatársaknak az adott gyártóhoz időről időre elmenni megtanulni az újdonságokat, ott teljesíteni a szinteket. Másrészt vannak házi képzések is, akár a gyártó előadójával online, de a műszaki igazgató is rendre tart továbbképzéseket. Jól látható tehát, hogy a dunaferres diákok a legfrissebb információkkal találkozhatnak. Ráadásul olyannyira lépést tartanak a változásokkal, hogy tájékozódnak a Formula-e, vagyis az elektromos Forma–1 felől is, mert az ottani fejlesztések hamarosan megjelennek az új hajtásláncokban. Igyekeznek élő kapcsolatot kialakítani a Széchenyi István Egyetem Járműmérnöki Karával is, ahol a jövő technikáit tesztelik. Szakmai tapasztalatukkal pedig az egyetem segítségére lehetnek.

Az ügyvezető úgy látja, hogy környezetvédelmi és gazdasági szempontok határozzák meg, hogy melyik hajtáslánc uralja majd a jövőt. Azt gondolja, a meglévők többségére lesz igény, és már megvan a tisztán elektromos hajtásra, főleg, ha a technikai fejlesztések még előbbre lépnek, és például a töltés sebessége eléri a mai reális elvárást. De ezen kívül kiemelné az egyéb energiatakarékos megoldások jelentőségét, mint a plug-in hibrideket, illetve a Nissannál alkalmazott e-POWER hajtást. Véleménye szerint ezek biztosan be fognak ágyazódni, és a mindennapi életünknek a részei lesznek.

Évekkel ezelőtt indították útjára a Ford Karrierprogramot nagy lendülettel. Id. Máté Márton ügyvezető magukban keresi a hibát, hogy nem sikerült igazán megmutatniuk, hogy ez milyen hasznos és fontos dolog. Kicsit talán meg is keseredtek amiatt, hogy a befektetett energia nem hozta meg a remélt eredményt, de semmiképpen nem adják fel, újra fel fogják ajánlani a segítségüket, hogy tapasztalataikat felhasználva még jobban működhessen.