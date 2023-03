A határozatokat és értesítéseket a NAV elektronikusan (cégkapura, vagy hivatali tárhelyre, KÜNY-tárhelyre) küldte mindenkinek, aki rendelkezik elektronikus elérhetőséggel. Akik nem, azok postán kapják meg a dokumentumokat.

A gépjárműadó első részletét március 16-áig (március 15-e munkaszüneti nap), a második részletét szeptember 15-ig kell befizetni

a 10032000-01079160 számú, NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára.

Az átutaláskor az adószámot vagy az adóazonosító jelet fel kell tüntetni a közlemény rovat elején, ha ez elmarad, akkor a NAV nem, vagy csak késedelmesen tudja a befizetett összeget a befizetőhöz kapcsolni.

A gépjárműadó befizetése a NAV-Mobil Gépjárműadó-menüpontjában vagy a NAV ügyintéző felületén, az Ügyfélportálon (ÜPO) is pillanatok alatt teljesíthető. Az applikáció letölthető a Google Play és az App Store kínálatából is, mindig a legfrissebb verziót kell használni.

A gépjárműadóval kapcsolatban minden információ megtalálható a NAV honlapján.