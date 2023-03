Az elmúlt évek során sokakban átértékelődött a ruhavásárlás kérdésköre. A divatipar hatalmas mennyiségű hulladékot termel globálisan, ezzel közreműködik bolygónk szennyezésében. A környezettudatosság térnyerésével tömegek helyezik a föld egészségét a kényelem elé, amelynek egyik első lépése a second hand vásárlás lehet. Jelentéktelennek tűnik, de ha másodkézből szerezzük be ruháinkat, az úgynevezett fast fashion drasztikus, hosszú távú károkkal járó terjedésének megfékezésében játszunk szerepet.

Csökkentjük ökológiai lábnyomunkat is ezzel

A gyorsan jött, gyorsan ment felfogáson alapuló gyártás tehát inkább árt, mint segít. Ennek ellenére még mindig tömegével rohamozzák az ilyesfajta ruhákat kínáló boltokat a legújabb szerelések után kutatva. A nagy kereslet pedig megnövekedett termelést, csomagolást, szállítást generál, ami hatalmas mértékű szennyezést okoz. Azonban, ha használt ruha vásárlására adjuk fejünket, nem csak ökológiai lábnyomunkat csökkenthetjük, hiszen az számos más előnnyel jár.

Az árak spórolásra késztetik az embereket

Sipos Tiborné Krisztina, a dunaújvárosi Kleding Használt Ruházat eladója elmondta, az elmúlt években sorra adják a kilincset egymásnak a turkálni vágyók, megnőtt az igény a használt ruhák iránt. Sőt, még azok is sorra térnek be az üzletbe, akik eddig kevésbé keresték a second hand öltözékeket.

Ennek oka részben a bizonytalanság, hiszen a mostani gazdasági helyzet, emelkedő árak spórolásra kényszerítik az embert. A közhiedelemmel ellentétben már sokan tapasztalják, hogy a turkálókban többnyire minőségi, divatos göncökre lelhetnek a vásárlók az eredeti ár töredékéért, ami valljuk be, még azok számára is vonzó, akik esetleg megengedhetnék maguknak a drágább darabokat – mesélte Sipos Tiborné.

Eszerint igenis beszélhetünk egy lassú, de biztos véleményváltozásról a használt ruhákat illetően. Egyre többen nyitnak afelé, hogy ruhatárukat silány minőségű új göncök helyett használt, de annál maradandóbb ruhadarabokkal töltsék meg. A lassú fejlődést sok minden indokolhatja, a használtruha-üzlet eladója szerint azonban az úgynevezett „turizással” szembeni idegenkedés lehet az egyik ok. Sokan ugyanis nem szívelik azt, hogy hosszú perceket kell a ruhák utáni kutatással tölteni. Habár vannak alkalmak, amikor minimális erőfeszítéssel is rengeteg kiváló dolgot találhat az ember, azonban általában erre szükséges időt szánni.

A használtruha-üzletekben kis keresgéléssel sokszor igazi gyöngyszemeket lehet találni, rengeteg helyen akadnak egyedi, gyakorta márkás ruhák, kiegészítők, ráadásul egyes esetben akár vadonatúj, címkés termékekkel is találkozhatnak a vásárlók. Sipos Tiborné megjegyezte, a probléma az, hogy az emberek többsége előítéletes a használt ruhákkal szemben, elzárkózik azoktól. Ez sokszor azért van, mert eddig olyan üzleteket látogattak, ahol nem törekedtek a minőségre. Egy jó second hand butikban azonban biztosan remek ruhákat lelhet az ember, sőt, valódi kincseket is kifoghat.

A kényelem, gyorsaság nagy húzóerő

Arra sajnos kevés az esély, hogy teljesen átálljunk a használt ruhák vásárlására. A kényelem, gyorsaság nagy húzóerő, nemcsak a ruhák beszerzésénél, de számos más területen is. Azonban már az nagy terhet vesz le bolygónkról, ha egy-egy alkalommal vásárolunk másodkézből, ezt pedig érdemes észben tartani, ha legközelebb ruhavadászatra adjuk fejünket.