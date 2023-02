A vendéglátók és gondoskodók példaképe. Egyebek mellett ezekben a pozíciókban is számon kell tartani Jákli Viktort, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dunaföldvári Önkéntes Csoportjának vezetőjét, aki elmondta lapunknak:

– A feladataink egy részéhez a szívünk a legfontosabb szerszámunk. Így vagyunk ezzel a mai napon is, amikor a két meghatározó csapatunkba tartozókat Lipták Tamással karöltve meghívtuk erre a kellemes estére. A munkánk során gyakran várnak ránk nehéz feladatok, de akik mellénk álltak, akkor is kitartanak, számíthatunk rájuk. Ezt a mai estét egyfajta elismerésnek szántuk, amit úgy láttam, hogy szívesen fogadtak. Az esemény módot adott a barátságok további megerősítésére.

A vendéglátásról csak felső fokon szóltak

– Ez egy örömteli, hálás, de nem mindig könnyű feladat. Jellemző módon ezen a területen két napja készülődtünk erre az alkalomra. Igyekeztünk egy szép és finom ételeket hordó svédasztallal fogadni a vendégeinket. Ez nyilván jóval nagyobb feladat, mintha egy bográcsban négy-öt óra alatt főztünk volna valamilyen finomságot. Az elismerő kritikákat hallva úgy érzem, hogy megérte a ráfordított energia. Remélem, méltó folytatása lett a csodálatos koncertnek!

Jákli Viktor, a dunaföldvári máltás önkéntes csoport vezetője

Különleges feladatokat látnak el

Lipták Tamás, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támogatószolgálatának intézményvezetője.

– Bár a báli szezonban vagyunk, de ez az alkalom nem a táncra, hanem a kollégáink köszöntésére szolgál. Azt gondoljuk, hogy ily módon is meg kell mutatni magunkat. Azt, hogy a napi munkánk során és ez alkalommal is különlegesek vagyunk. Tevékenységünket itt a városban is a tradíció, a helytállás és a szolgálat jellemzi. Az évszázados jelmondatunk „A hit védelme és a szegények szolgálata” szerint élünk, és végezzük a munkánkat. Több mint harminc éve működik itt egy máltai csoportunk, tizenöt éve a támogató szolgálatunk, hat éve alapítottuk meg a Tanodánkat és az elmúlt esztendőben átvettük a helyi idősek otthonát. Talán nem is kell mondani, hogy milyen jelentős teljesítményre volt szükség ezek eléréséhez és fenntartásához. Mindazoknak, akik ebbe a közösségbe tartoznak a fenntartó segítségével szerettünk volna ezzel a koncerttel és egy kis vendéglátással kedveskedni.

Lipták Tamás intézményvezető

Színvonalas volt az est programja is

Az est fénypontja Zsikó Zsuzsanna és a Tarsoly zenekar fellépése volt. A népzenét csodálatosan megszólaltató zenekart a 2010-es megalakulása óta felsorolhatatlan számú helyszínen ünnepelhette a hallgatósága. Az igazi áttörésüket a Fölszállott a páva műsorban nyújtott teljesítményük, különösen a Döntők döntőjében mutatott produkciójuk alapozta meg. Ezen az estén is szinte hihetetlenül magas színvonalú, de mégis könnyednek tűnő előadással lepték meg a közönségüket. Az elvarázsolásban Zsikó Zsuzsanna, szintén az említett versenyen megismert népdalénekesnő járt az élen. A Tolna vármegyei művészek szívhez szóló műsora beragyogta az egybegyűltek szívét.

Zsikó Zsuzsanna és a Tarsoly zenekar volt a fellépő

Megköszönő szép üzenetet kaptak

Zsikó Zsuzsanna az estet megörökítő üzenetéből idézünk:

– Szent Balázs estéjén Dunaföldvárra látogattunk a ­Magyar Máltai Szeretetszolgálat dunaföldvári önkéntes csoportjához! A csoport tagjai nap mint nap azzal vannak ­elfoglalva, hogy másokon segítsenek, másokat boldoggá tegyenek! Mivel kiemelten fontos számunkra, hogy örömet tudjunk szerezni, így ma este jótékonysági koncerttel köszöntöttük az önkéntes ­csoport minden egyes tagját! Köszönjük szépen a meghívást és a kimagasló szervezést Lipták Tamásnak! További munkátokhoz (ezúton is) nagyon jó egészséget és kitartást kívánunk! Szeretettel: Zsikó Zsuzsanna és a Tarsoly zenekar.