A nyitás óta eltelt időről beszélgettünk a bölcsőde szakmai vezetőjével, Varga Anna Évával, aki elmondta lapunknak:

– Rendkívül nehéz időszakot éltünk meg az elmúlt egy hónapban, hiszen mindent az elejéről kellett kezdeni. Új az intézmény, a szakmai vezetés, a kisgyermeknevelők és a dolgozók személye egyaránt. Tehát a kisgyermeknevelők is kezdők, és teljesen más világ van. Sokkal szigorúbb elvárásoknak, követelményeknek szükséges megfelelni, mint a régebbi időkben. Szakmai felelősként szinte egész nap itt tartózkodom, hogy a gyermeknevelői és az irányítási feladatoknak is megfeleljünk.

Tündéri kis csöppségek, akikkel beszélgetni is nagy öröm Fotó: Horváth László

A másik részről pedig azt mondhatjuk, hogy remekül megéltük az eddigi napokat. Nyugodtak a csoportok. Néha egy-egy új, beszoktatós érkező azért hoz izgalmat a gyerekek körében, de összességében kiválóan vették a kezdeti időket. Úgy látjuk, a szülők is hálásak, örülnek a lehetőségnek, ennek a szép környezetnek, ahova bátran beadhatják legféltettebb kincsüket. Biztosan vannak még hiányosságok, hiszen a leggondosabb tervezés mellett is akadhat probléma vagy hiányzó eszközök. Utóbbiakat az önkormányzat részéről mindig gyorsan rendezik. Gyakorlatilag nincs olyan, ami akadályozná a gyermekeket vagy a kisgyermeknevelőket.

Futóversenyt rendeztek a gyerekek a Hírlap tudósítójának

– A nyitáskor tervben volt egy esetleges farsangi rendezvény, mint első nyilvánosan is megmutatkozó program. Számíthatunk rá?

– Tekintettel a beszoktatási tapasztalatokra – arra például, hogy még tartanak a gyerekek az idegenektől – a szülőkkel közösen úgy döntöttünk, hogy egyelőre nem nyilvánosan, csak a gyerekek, a szülők és nevelők részvételével farsangolunk az intézményben. Bízunk benne, hogy a kisgyermekek jól érzik majd magukat ezen a mulatságon.

– Gyereklétszám tekintetében, a kihasználtsággal miként áll a bölcsőde?

– Jelenleg teljes a létszámunk, és már 2024-re három jelentkező kisgyermeket is regisztráltunk. Vannak, akik attól félnek, nem lesz helyük a bölcsődében. Hozzá kell tenni, nem alaptalanul, mert örvendetesen nő a születő gyerekek száma a településen. Sajnos mi csak annyit vehetünk fel, amennyit a szabályok megengednek, illetve amennyi távozó lesz az idő folyamán – hallottuk a bölcsődei beszélgetésben Varga Anna Éva szakmai vezetőtől.

Mezőfalván március végén fejeződik be a beszoktatási időszak, és amint a fentiekben elhangzott, teljes kapacitással működik az intézmény. A demográfiai előrejelzések szerint a következő években is így várható.