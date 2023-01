A minap egy fotóra lettünk figyelmesek a közösségi médiában, nevezetesen arra, hogy a Batsányi – Martinovics – Római kereszteződésben egy elárvult karácsonyfa díszeleg egy kátyúban az út közepén. Láttunk már ehhez hasonlót a Vasmű úton is, amikor a hosszú ideje éktelenkedő kátyúba – szorgos kezek – muskátlit ültettek. A nagy nyilvánosságot kapott eset után a kátyút az illetékesek gyorsan befoltozták. Amikor ezt megírtuk, ellenőriztük annak valóságtartalmát. Most is ezt tettük. Megjelentetés előtt elmentünk a helyszínre, hogy saját fotót készítsünk. Ám ott se kátyú, se fenyőfa. Milyen jó, hogy csak a saját szemünknek hittünk! Mert „tudjuk, mi a dolgunk!” (sic!)