A vizit a kórház egyik szárnyába vezetett, az egykori fertőző osztály épületéhez, ami ma már a pszichiátriai osztálynak ad otthont. Többszintes épületről van szó, amelynek földszintjén és első emeletén zajlik az ellátás. Mint azt a főigazgató elmondta, a covid-világjárvány előtt a második szintet is használták, de azóta még üresen áll. Ide tervezték meg azt az ifjúságvédelmi prevenciós részleget, amelynek felújítási-átalakítási munkálatait szerették volna a jótékonysági sportbál bevételével finanszírozni.

Emlékeztetőül: Szatmári Roland, az Ikon kávézó tulajdonosa és Szalontai Péter még decemberben vetette fel a sportbál megszervezésének ötletét, amely köré egy jótékonysági akciót is fűztek. A rendezvény bevételével a kórházat kívánták támogatni, és a sportereklyék (többek között egy Neymar-mez) licitálásából, valamint egyéb felajánlásokból mintegy 2,5 millió forint adomány gyűlt össze.

Fotós: Szabone Zsedrovits Eniko

A kórház egy speciális részleget szeretne kialakítani, ahol olyan 18-25 év közötti fiataloknak tud segítséget nyújtani, akik nem tudnak beilleszkedni a társadalomba, kerülik az iskolát, és valamilyen addiktológiai problémával küszködnek. Első körben két kórterem kialakítását tervezték, amelyre a támogatóknak köszönhetően össze is gyűlt a forrás.

A folyosói szinten összesen nyolc kórterem van, így láthattuk azt is, hogy milyenek voltak eredetileg a szobák. Szó se róla, régi a berendezés, még az 60-as évekbeli miliő. A felújítást a Hertelendy-Holding Kft. szakemberei végzik: mindent visszabontanak az alapokig, új vezetékeket, csöveket húznak be, majd modern elemekkel burkolják be a két szobát.

Fotós: Szabone Zsedrovits Eniko

Dr. Jobbágy Lajos elmondta, nem kifejezetten kórházi szobákat alakítanak ki, hanem inkább a hotelekhez hasonló, terápiás helyiségeket (ez majd a színekben is megmutatkozik). Mindkét szobában lesz külön vizesblokk, illetve egyéb pályázati forrásból ágyakkal, kis szekrényekkel, tévével, hűtővel is felszerelik. Jelenleg ezeket a fiatal betegeket ambulánsan látják el, és csak akkor fektetik be őket az osztályra, ha valamilyen krízisállapotban vannak. A tervek szerint a megfelelő környezetet biztosítása mellett, a szakemberek naponta többször beszélgetnek, foglalkoznak majd a fiatalokkal, akik így sokkal hathatósabb kezelést kaphatnak. A csapat (amelynek tagjai ezen a részlegen gondoskodni fognak a fiatalokról) már összeállt.

Nem is kell már sok idő ahhoz, hogy az első pácienseknek megszervezzék a terápiát. A kivitelezést január második hetében kezdték meg a szakemberek. Petrás Gábor köszönettel szólt a Hertelendy-Holding Kft-nek a munkálatokért, azon belül is Szalontai Péternek, aki projektvezetőként a szívügyének tekinti a kórházi fejlesztést, és a munkálatok mihamarabbi elkészültét.