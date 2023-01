Kisapostag község 2022-es évéről Nagy Attila polgármestert kérdeztük, aki elmondta lapunknak:

– Igencsak mozgalmas időszakot tudhatunk magunk mögött. Szerencsésnek is mondhatjuk magunkat, hiszen az elmúlt évben sikeresen hozzájutottunk több olyan pályázati forráshoz, ami alatt a településfejlesztési ötleteinket megvalósíthatjuk. Ilyen volt például a gépek beszerzése. A tavaly vett traktorunkhoz ágaprító, hótoló lap, illetve egy rézsűkasza érkezett. Ezek beszerzése nagy értékű, közel nyolcmillió forintos beruházás. A mindennapi életben bizony jelentős segítségek. E berendezésekkel, hatékonnyá tudjuk tenni a feladatainkat. Megkezdődött az év elején a Táncsics utca felújítása.

Új területtel is bővülhet Kisapostag, ha a baracsiak szándéka megvalósul

Gyakorlatilag a nyár elejére el is készült, ami magában foglalta a felszíni vízelvezetést, az útburkolat cseréjét, javítását. Tehát ez volt az első ilyen jellegű projektünk. Belefogtunk a Piac tér építési munkálataiba is, ahol a burkolás az idei évben már elkészült. A 2023-as évre várjuk a befejezést. Kiszolgáló épület­együttes és egy 110 négyzetméteres féltető is megvalósul, ami szintén újdonság lesz majd a területen. Szeptemberben végeztünk a külterületi utunk felújításával, ami a reptértől a temetőig tart. A nyolcszáz méteres szakaszon eléggé komoly pályaszerkezet lett megépítve. Szeretnénk a települést érintő teherforgalmat az iparterületre elvezetni. Tapasztalataink alapján mondhatjuk, az elképzelésünk beváltotta a reményeinket, mivel sokan már ezt az utat használják. Folytatva az útfelújításokat, a nyáron a Deák utca rendbetétele is megkezdődött, amit szeptember végén tudtunk átvenni. Járdaszakasz épült, és a vízelvezetés megoldása mellett itt is egy teljesen új útburkolat készült. Az építkezésekkel párhuzamosan fontos még megemlíteni, hogy nem kis örömünkre az iskolások létszáma jelentősen nőtt. Ez azonban újabb feladatok elé állította a testületet. A nyár derekán arra a döntésre jutott a grémium, hogy az összes gyerek elhelyezésének érdekében az iskola épületéből kiköltöztettük egy újonnan vásárolt épületbe az étkezdét és a könyvtárunkat. Így megfelelő számú és területű helyiséggel rendelkezünk az ellátás érdekében.

A Piac tér egy igazán modern és sokféle igényt kielégítő közösségi tér lesz – mutatta a nyári építkezéskor Nagy Attila polgármester

– Utóbbi talán nem véletlenül, de összefügghet a települési létszám növekedésével is?

– Mindenképpen így értékeljük mi is. A gyermekek létszáma nőtt és a védőnői hálózattól kapott információnk szerint ez a tendencia megmarad. Tehát nemhogy fogyóban lesz Kisapostag, hanem az év eleji adatok alapján is látszódott, nőtt a lélekszám. Mára több mint 1500 lakossal büszkélkedhetünk. Erre sohasem volt példa!

Új szervezetként a Kisapostagi Fiatalok Klubja is bekapcsolódott a közösségi rendezvényekbe

– Az előbb elkezdett gondolathoz kapcsolódhat, hogy a társadalmi és civil életben is nagy változásoknak lehettünk tanúi. Több civil szervezet működik szintén bővülő létszámokkal.

– Szerencsésnek mondhatjuk magunkat. Most már megmozdultak a fiatalok is. A régen működő egyesületek, amelyek nagyon hasznosak a helyi közösségi életben, és odateszik magukat, ők változatlanul aktívak. Ezúttal is tisztelet és köszönet a munkájukért! Bízom benne, ez sokáig még így fog történni. Hozzájuk csatlakozott a fiatalok csoportja, ami nagy öröm számunkra. Igyekszünk megfelelni az ő igényeiknek is. Drukkolunk, hogy ez a lendület náluk is kitartson.

Hagyomány a téltemetés. Egyre többen vesznek részt rajta

– Édes gond a fejlődés – tarja a mondás. Ezeknek a szervezeteknek helyet is kell biztosítani.

– Így igaz. A kialakult gazdasági helyzet mellett ez nehézkes, mivel a rezsiköltségek jelentősen nőttek. Az előzetesen kapott információtól eltérően hiába van szerződésünk, már január elsejétől óriási drágulásra számíthatunk. Akár négy-ötszörös áron is kaphatjuk az energiát, ami problémát fog okozni az épületek működtetésében. Talán enyhíti a nehézségeket, ameddig az éves szaldós elszámolás működik – gyakorlatilag majdnem az összes épületünkön található napelemes rendszer –, meg tudjuk oldani a fűtést, hűtést. Ami változni fog, várhatóan 2024 januárjától megint gondolkoznunk kell valamilyen irányról. Természetesen próbálunk előre gondolkodni, így elkezdtünk tervezni, hogy ebben az esetben is meg tudjuk oldani, hogy mindenki számára megfelelő épülettel, területtel rendelkezzünk a közösségi és a civil rendezvények lebonyolításához.

A Deák utca vízelvezetése is megoldódott

– Kisapostag jövőjét miként látja a fentiek tükrében Nagy Attila?

– Én pozitívan látom a település jövőjét, fejlődését. Amit még érdemes megemlíteni, megkeresett bennünket a Baracs–Duna-parti lakosság 193 fő aláírással. Szeretnének Kisapostaghoz tartozni. A tárgyalás folyamatban van a két önkormányzat között. Amennyiben ez is megvalósulna, akkor olyan új területtel gyarapodnánk, ami egyrészről megint csak növelné a lakossági létszámot. Másrészről a mindennapokban együtt élünk, egy háziorvosunk, egy postásunk van. Gyakorlatilag össze van épülve a két településrész. Kisapostag irányából a közművesítést és minden egyéb olyan fejlesztést könnyebben meg lehetne valósítani, mint Baracs irányából. Kihívás lesz az esetleges csatlakozás esetén felmerülő rengeteg munka is. Ezzel nemcsak nyerne a település, hanem jelentős forrás és munka is szükséges az igényként felmerülő fejlesztések megvalósításához. Nagyon bízom abban, hogy a baracsi döntéshozók is meghallgatják a lakosokat, és konszenzusra sikerül jutni, ami mindkét település számára elfogadható. Természetesen mi nyitottak vagyunk mindenre, rajtunk nem múlik! – zárta az évértékelőjét Nagy Attila, Kisapostag polgármestere.