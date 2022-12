A tombolához sportolók és támogatók is felajánlottak ajándéktárgyakat, csomagokat, amelyek mindegyike gazdára lelt az esten. Az árverésen elsőként Bulath Anita dedikált mezére lehetett licitálni, amely 60 ezer forintért kelt el. A második relikviát a dunaújvárosi nevelésű játékos, a válogatott kézilabda hálóőr, Mikler Roland ajánlotta fel: egy olyan melegítőfelső, amelyben pályára is lépett korábbi mérkőzések során. A licit 50 ezer forintról indult, végül egy igen nagy léptékű ajánlat érkezett, és 250 ezer forintért kelt el. A fő ereklye egy olyan Neymar-mez volt, amelyet egyenesen Brazíliából hozott egy barátja a foci vébé csoportmérkőzéseinek kezdetére Petrás Gábornak, aki aztán felajánlotta a jótékonysági célra. A mez kikiáltási ára 300 ezer forintról indult, amelyre a kórházigazgató még a rendezvényt megelőző sajtótájékoztatón 500 ezer forintos ajánlatot tett. A sportbálon erről az összegről folytatódott a licitálás, amelyet 800 ezer forintnál véglegesítette a műsorvezető Szirmai György. Ezt az összeget is ugyanazon fiatal vállalkozó tette, aki a Mikler-mezt is elnyerte. Ő Hajnal Patrik, aki a végén egy váratlan felajánlással élt: természetesen kifizeti az aukción jegyzett összegeket, de a jótékonyság jegyében visszaadja a Neymar-mezt, hogy egy újabb árverés keretében tovább növelhessék a kórháznak szánt adományt. A szervezők egy gyors egyeztetést tartottak, majd elindították az újbóli licitálást: dr. Jobbágy Lajos azonnal megtette a már korábbi 500 ezer forintos ajánlatát, végül ebben a körben dr. Sándor Péter kínálta érte a legmagasabb összeget.

Az esten a kórházigazgató köszönetet mondott a szervezőknek, a sportolóknak, a támogatóknak, és mindazoknak, akik hozzájárultak a célkitűzéseik megvalósításához. Az ifjúságvédelmi prevenciós részlegen jellemzően olyan huszonéves fiatalokkal foglalkoznak a szakembereik, akik hangulatzavarral, indulatkezelési, addiktológiai problémákkal küszködnek. Egy modern, a jelen kor elvárásainak megfelelő környezetet szeretnének biztosítani a segítségnyújtáshoz a két kórterem felújításával.

Petrás Gábor lapunknak elmondta, az adományok összesítése alapján (amelyhez még az önkormányzat 300 ezer forinttal fog hozzájárulni) 2.423.000 forint gyűlt össze a kórház számára. Ismerve a szervezők elszántságát, leleményességét, minden bizonnyal megtalálják a megoldást arra, hogy meglegyen a beruházáshoz szükséges teljes összeg!