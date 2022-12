A hivatalos besorolását tekintve ez egy mezőgazdasági külterületi út. Azzal az elsődleges céllal is építették meg jó néhány évtizeddel ezelőtt, hogy a mezőgazdasági járművek ezen a nyomvonalon közlekedhessenek. Idővel azonban a települések közti kapcsolódás miatt egyre többen használták már, nemcsak személyautókkal, hanem adott esetben kerékpárral, vagy éppen gyalogosan. Nem csoda, hogy az intenzív használat miatt igencsak amortizálódott. Kisebb-nagyobb javításokat eszközöltek rajta, de nagyszabású fejlesztésre idén nyílt lehetőség. Mindezekről Várai Róbert, Baracs polgármestere beszélt a beruházás csütörtöki átadóján. Pályáztak a Vidékfejlesztési Program kiírására, amellyel mintegy 260 millió forintot nyertek el az összekötő út felújítására. Mivel nagy volt az igény a mielőbbi kivitelezésre, a közbeszerzési eljárás után szeptember végén már megkezdte a munkálatokat a kivitelező.

A munkát szeptember végén kezdték, mára végzett a kivitelező

Fotós: Szabone Zsedrovits Eniko

Ernyey Péter építésvezető elmondta, a padkanyeséssel, árok­ásással, útalapcserével indították a folyamatot, és bár korlátozottan, de haladhatott rajta a forgalom. Három héttel ezelőtt érkeztek el az aszfaltozáshoz, erre az időre teljesen lezárták a több mint három kilométeres szakaszt. A szerződés szerint január volt a határidő, ám ennél hamarabb végzett a kivitelező: még némi tereprendezés hátra van, de a forgalomnak előbb megnyitották az utat, amely egybefüggő, új aszfaltréteget kapott, padkázással, árok kialakításával egyetemben.

Ernyey Péter építésvezető és Szabolcs László műszaki ellenőr

Fotós: Szabone Zsedrovits Eniko

Vargáné Kaiser Katalin, Nagyvenyim polgármestere köszönettel szólt Baracs önkormányzatának, a projekt valamennyi szereplőjének a beruházás megvalósulásáért. Mint mondta, az út Nagyvenyim és Baracs közös tulajdonában van, de a szükséges vagyonjogi feladatkörök átadásával a szomszédos település egyedüliként pályázott a kiírásra. Várai Róbert polgármester kiemelte a térség országgyűlési képviselőjének, Varga Gábornak a támogatását, amellyel sikeresen pályázhattak a forrásra.

Varga Gábor felidézte, jó néhány évvel ezelőtt egy falufórum alkalmával is felmerült már az út ügye, de megoldás akkor még nem született a kérdésben. Elsősorban mezőgazdasági gépekkel közlekednek itt, viszont az autósok mellett biciklizők is használják, amely nem pusztán egy összeköttetést jelent a települések között, hanem turisztikai útvonalként is szolgál. Korábban is arra biztatta a polgármestereket, hogy éljenek a támogatási pályázatok lehetőségével, amelyek hosszú távon segíthetnek a lakosság által igényelt fejlesztések megvalósításában. Ennek köszönhetően van folyamatban már több útfelújítás, és ennek köszönhetően készülhetett el ez a mostani beruházás is.

Kristofory Valter atya megáldotta az utat, majd az ünnepélyes szalagátvágást követően megnyitották a forgalom előtt az utat.