Megszólaltak a harangok a Jószoliban. A Szironta Együttes gondosan összehangolt kezeinek eredményeképp számos, népszerű karácsonyi dal csendült fel, amit a gondozottak nagy élvezettel hallgattak és hatalmas tapssal jutalmaztak.

Sólyom Balázs, a Szironta Együttes ügyvezető igazgatója egy százhalombattai cégnél is tevékenykedik, ahol nemrég egy jótékonysági vásár keretében ismerkedett meg a Jószolgálati Otthonnal, és az általuk készített termékekkel. A börze során született meg az elhatározás, hogy létrehozzanak egy kellemes ünnepi koncertet az otthon ellátottai és dolgozói számára. Az együttes tehetséges zenésze elmondta, nagy öröm volt számukra az, hogy ebben az elfoglalt időszakban is sikerült egy szabad délelőttöt találni a jótékonysági koncertre.

Ismert karácsonyi dallamok szólaltak meg a Szironta Együttes ünnepi, jótékonysági koncertjén Fotók: Ihász Martin

A több tucat harangot megszólaltató együttes alapvetően a klasszikus zenei irodalmat dolgozza fel, hiszen a harangokhoz is ez a stílus illik, azonban a hétfői koncertre változatos repertoárral készültek. A délelőtti produkció során ismert karácsonyi slágerek, közkedvelt ünnepi dalok csendültek fel, mint a Jingle Bells, a Rudolf, a piros orrú rénszarvas vagy a Santa Lucia, amelyet állványos harangokon szólaltatott meg a zenekar.

Szeretettel fogadták az ellátottak ünnepi verseit

A koncert alatt a Jószoli gondozottai lelkesen hallgatták a zeneszámok között elmesélt történeteket. Sólyom Balázs megemlítette, bízik abban, hogy jó kapcsolat alakul ki az együttes és a Jószolgálati Otthon között, és később is találnak majd lehetőséget további koncertekre, akár egy nyári, szabadtéri előadás keretében. A koncertet követően ajándékok, díjak is gazdára találtak. Dr. Borbás Péter mint legtöbbet foglalkoztatott segítő egy csodás képpel gazdagodott, Heizler János kiemelkedő önkéntes munkájáért vehette át a Jószolgálatért érmet, sőt, egy ellátottat, Hellebrandt Ferencet is díjazták nem mindennapi önkéntes tevékenységéért.