Tartósélelmiszer-csomagokról van szó, hogy ezzel is hozzájárulhassanak a karácsonyi ünnepükhöz. Dr. Zugor Zsuzsanna, az alapítvány kurátora elmondta, eddig jellemzően székesfehérvári, illetve környékbeli településeken tudtak adományokat átadni. A Fejér Megyei Önkormányzat támogatásának köszönhetően idén először már dunaújvárosi családoknak is segíthettek, illetve Ercsibe is vittek ajándékot, szám szerint harminc-harminc csomagot állított össze az alapítvány.

Dr. Molnár Krisztián, a Fe­jér Megyei Közgyűlés elnöke úgy fogalmazott, az év minden napján fontos, hogy ha tudunk, akkor segítsünk másoknak. Most pedig különös jelentőséggel bír, hiszen a jelenlegi háborús helyzet és az unió elhibázott szankciós politikájának következményei sok családra ró nagy terheket. Az élelmiszer-adománnyal segíteni szeretnék embertársainkat, megkönnyíteni az ünnepi készületeket. Az elnök elöljáróban azt is elmondta, hogy egy rendhagyó akciót is terveznek még a karácsonyt megelőzően városunkban: mintegy háromszáz adag melegétellel szeretnének kedveskedni a rászorulóknak, az ételosztást pedig a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány munkatársaival és önkénteseivel valósítanák meg. Dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselő is azt hangsúlyozta, fontos, hogy a karácsony közeledtével megajándékozzuk a nehéz sorsú családokat. Örül annak, hogy most a választókerülethez tartozó két településen élők is részesülhetnek az alapítványi akcióból.

Mindezekről csütörtökön délelőtt beszéltek lapunknak, amikor is együttesen vittek el adományokat Dunaújvárosban. Innen aztán Ercsibe mentek, a jótékony csoporthoz Gólics Ildikó alpolgármester és Papp György képviselő is csatlakozott a helyi önkormányzat részéről.