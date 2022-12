Furda Roland, a vállalat acélkereskedelmi és gyártási igazgatója felidézte, körülbelül két évvel ezelőtt fogalmazódott meg a tulajdonosokban az a gondolat, hogy látva a gazdaságban jelentkező válságos időszakokat, több szegmenst alakítanak ki, így a generálkivitelezés és az építőanyag-kereskedelem mellett megalakították az acélkereskedelmi és lemezmegmunkálási üzletágat (Eximferr).

Furda Roland vázolta, októberben rekorderedménnyel zártak Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Létrehozták a lemezmegmunkáló üzemegységet, amelyet egy pályázat által korszerű berendezésekkel szereltek fel. Ez a projekt a magyar állam, valamint az Európai Unió finanszírozásával ­valósult meg, amely az eszközbeszerzés mellett képzési és tanácsadási szolgáltatás igénybevételét, valamit megújuló energiaforrás kiépítését is jelentette. A lemezmegmunkálási üzemegység beruházásának összértéke mintegy 300 millió forint. A beszerzési ­folyamatot egy év alatt fejezték be. Bár visszaesés van az acélpiacon, leállás tapasztalható az építőiparban, de például a gép- és egyéb iparágak, amelyek kapcsolódnak a profilhoz, biztosítják a tervezhetőséget, s korszerű, energiatakarékos berendezéseikkel versenyképesek tudnak lenni. Látva az eddigi eredményeket, már a következő fejlesztést, kapacitásbővítést is tervezik, mind a humánerőforrás, mind az energiahatékonyság tekintetében.

Fodor István, az acélter­mékek kereskedelmi és gyártási főosztályvezetője is­mertette, hogy sorra érkeztek idén a berendezések az üzemegységbe, és augusztus 1-jén megkezdődhetett a gyártás. Csúcsminőségű, energiatakarékos gépekről van szó, így például lézervágó, plazma- és lángvágó, élhajlító berendezés is az eszközpark ­része, amelyeket meg is mutattak működés közben. Jelenleg húszfős munkavállalói állomány dolgozik, két műszakban.