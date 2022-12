Pintér Tamás polgármester december 15-re hívta össze a képviselő-testület tagjait, hogy megtartsák a december havi rendes közgyűlést. A meghívóban leírtak szerint a nyílt ülésen ötvenhárom napirendi pontot tárgyalnak. A meghívóban feltüntették azt is, hogy az esemény elején ünnepélyesen átadják a Dunaújváros Egészségügyéért díjat.

A testület ismét módosíthatja az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló korábbi önkormányzati rendeletet, ahogyan a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szólót is. Az ülésen sor kerülhet a József Attila Könyvtár, valamint az Intercisa Múzeum veszélyhelyzet ideje alatti minimális nyitvatartási idejének meghatározására. A testület elfogadhatja a helyi lakásfenntartási támogatás természetbeli támogatás formájában történő biztosítása érdekében a szolgáltatókkal történő megállapodás megkötésére irányuló javaslatot is. Döntés születhet a Dunaújvárosi Sportcsarnokra vonatkozóan üzemeltetési szerződés 1. számú módosításáról is. A testület dönthet a Fabó Éva Sport­uszoda hőszigetelt üvegcseréjével kapcsolatban és a vállalkozási szerződés megkötésére is felhatalmazást adhat.

Elfogadhatják az önkormányzati tulajdonú intézmények javítási munkáira tett javaslatot, továbbá döntés születhet az önkormányzat 2023. évet érintő folyószámlahitel igénybevételének szándékával kapcsolatban is. A DVG Zrt. a távhőszolgáltatói feladata ellátása finanszírozásához a Kereskedelmi és Hitelbankkal forgóeszköz-hitelszerződést kíván kötni, amely alapján a hitelintézet az áfa-visszatérítést és a távhőszolgáltatási támogatást megelőlegezi. Erről is szavazhat a testület, 2,5 milliárd forint a szóban forgó összeg, amelyre a döntéssel az önkormányzat garanciát vállal. A grémium tárgyalhatja Mészáros László képviselő képviselői indítványát, amely Kaposvár polgármesterének kezdeményezéséhez történő csatlakozásról szól, illetve elfogadhatják a közgyűlés egyes bizottságaiban történő tagváltozásokról szóló javaslatot is. Ezeken kívül a képviselők elfogadhatják a közgyűlés 2023. évi munkatervét is.