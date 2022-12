– Fejér megye kiemelt szerepet tölt be hazánk gazdasági életében, az országos mutatókat tekintve rendre az élmezőnyben szerepel. A jelenlegi gazdasági helyzet azonban nyilván Fejér megyére is hatással van. Mik a legfőbb nehézségek, amelyekkel most szembe kell nézniük a gazdasági szereplőknek?

– Legelőször is látni kell, hogy a sajnálatos háborús helyzet, és az erre adott rossz brüsszeli válasz milyen gazdasági helyzetet okozott egész Európában. A brüsszeli elhibázott szankciók az orosz–ukrán háború elhúzódását, inflációt, gazdasági recessziót és energiaválságot okoztak a kontinensen, kiszolgáltatottá téve annak gazdaságát és az Európai Unió valamennyi polgárát, így a magyar embereket is.

Magyarország Kormánya mindent megtesz, hogy ebben a helyzetben is megvédje a magyar családokat: az átlagfogyasztásig továbbra is mindenkinek biztosított a hatóságilag szabályozott rezsiár, ami havonta mintegy 180 ezer forintos megtakarítást jelent a háztartásoknak, valamint a benzin­árstoppal, a kamatstoppal és az immár nyolc alapvető élelmiszerre vonatkozó árstoppal is segíti a magyar embereket a kormány.

Brüsszelben sajnos nem mindenki ezen a jó úton jár, és különösen elkeserítőnek tartom azt, hogy vannak olyan magyar baloldali politikusok, akik partnerek mindebben és a szankciók további kiterjesztését sürgetik, amivel még nehezebb helyzetbe hoznák a magyar családokat. És sajnos az is megállapítható, hogy vannak Brüsszelben olyan ellenzéki politikusok, akik azon fáradoznak, hogy a Magyarországnak, a magyar embereknek járó forrásokat ne kapjuk meg. Ilyen egyrészt a helyreállítási és felzárkóztatási alap, másrészt az ágazati programok fejlesztési forrásai – ez pedig maga a 2021–2027-es időszaknak a fejlesztési forrása a hétéves uniós gazdasági ciklusban.

Ezek a források nem adományok, ezek járnak Magyarországnak, járnak a magyar, így a Fejér megyei embereknek is.

Az uniós döntéshozóknak be kell látniuk, hogy a brüsszeli szankciós politika nem érte el a célját, nem törte meg az orosz haderőt, ugyanakkor válságba sodorta Európa országait, így Magyarországot is, globálissá téve egy lokálisnak indult konfliktust. Ezért kérjük, hogy minél előbb kerüljön megszüntetésre a szankciós politika.



– Az új önkormányzati törvény 2011-es elfogadását követően a megyei önkormányzatok tekintetében a hangsúly a területfejlesztési feladatok ellátására helyeződött, a 2014–2020-as uniós ciklustól kezdődően a területfejlesztési források felhasználását már a megyék koordinálták. Milyen eredménnyel zárult ez az időszak Fejér megyében a területfejlesztés tekintetében?

– A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében a fő cél a helyi és térségi gazdaságfejlesztés volt. A 335 darab támogatást elnyert projekt keretében közel 54 milliárd forint összegű fejlesztés valósulhatott meg a megyében. A legtöbb projekt az épületenergetika; a családbarát, munkába állást segítő intézmények (bölcsőde és óvoda); az egészségügyi alapellátás és a fenntartható települési közlekedésfejlesztés területén valósult meg. Jelentős fejlesztések segítették a vállalkozások üzleti háttér infrastruktúrájának fejlesztését is: mintegy 3,7 milliárd forint összegben valósulhattak meg iparterületi, inkubátorház és helyi gazdaságot erősítő fejlesztések. A turizmus erősítését pedig 21 fejlesztés segítette mintegy 4,4 milliárd forint értékben.

– Mi várható a folytatásban?

– A Fejér Megyei Önkormányzat fő célkitűzése, hogy a megye településein élők életminőségét javító fejlesztések folytatódjanak.

Ennek érdekében a 2021–2027-es uniós programozási időszakban a megyei önkormányzat koordinálásával, a Szent István Fejlesztési Terv koncepciója mentén olyan új fejlesztések indulhatnak el (a többi között az üzleti infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése, turizmusfejlesztés, helyi gazdasághoz kapcsolódó térségi és helyi közlekedési infrastruktúra fejlesztések vagy a gyermekjóléti alapellátás terén), amelyek hozzájárulnak a gazdasági háttérinfrastruktúra fejlesztéséhez, a helyi gazdaság erősítéséhez.

Deklarált (szak)politikai cél a megye hátrányos helyzetű déli térségei felzárkóztatásának megindítása. Ehhez a nehéz helyzetű mezőföldi, illetve társadalmi integrációs kihívásokkal küzdő települések komplex szemléletű, tágabb környezetükbe beágyazó, szomszédos megyékkel összehangolt fejlesztése szükséges. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) keretében induló összegként mintegy 67 milliárd forint áll a megye rendelkezésére ezen célok megvalósításához. A források koordinálásában, a projektek menedzselésében a megyei önkormányzatoknak továbbra is kiemelt szerepük van. A TOP Plusz keretében eddig 54 projekt nyert el mintegy 12,2 milliárd forint támogatást.

– Milyen egyéb források állnak a települések rendelkezésére fejlesztési elképzeléseik megvalósításához?

– Fejér megyében is jól látszik az az országos tendencia, hogy újjáéled a magyar vidék, egyre többen költöznek a városokból a kisebb településekre. Ez köszönhető egyrészt egy szemléletváltozásnak, másrészt a kormány által végzett vidékfejlesztési munkának. Ennek példája a Magyar Falu Program, amelynek célja az 5000 fő alatti kistelepülések megerősítése, fejlesztése, a helyi életminőség javítása és a lakosság elvándorlásának megállítása. A magánszemélyek, az önkormányzatok és az egyházközségek mellett már támogatást kapnak a falvakban működő civil szervezetek és a területileg illetékes tankerületi központok, 2021-től pedig a falvakban működő piaci szereplők is támogatáshoz juthatnak a falusi kisboltok megmentését célzó támogatási rendszer, valamint a mikrovállalkozások támogatása révén.

Jól mutatja a Magyar Falu Program pályázatainak sikerét, hogy csak a 2022-es esztendőben több mint 1,9 milliárd forintnyi pályázatot nyújtottak be a megye kistelepülései a program különböző felhívásaira.

Temetők és egyházi közösségi terek újultak meg; bölcsőde-, iskola- és óvodaépületek korszerűsítése, bővítése valósult meg; olyan kommunális eszközök kerültek beszerzésre, amelyek a települések közterületeinek karbantartását, gondozását segítik; de orvosi rendelők és szolgálati lakások is épültek, vagy kerültek felújításra a megye településein a Magyar Falu Programnak köszönhetően. Sok település élt a tanya és falugondnoki buszok beszerzésére kiírt pályázati lehetőséggel. Az összes felhívás közül azonban az út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építésére vagy felújítására vonatkozó felhívás volt a legnépszerűbb.

A fókuszban a vidék versenyképességének javítása áll

– Mindezen fejlesztéseknek mi a legfőbb célja?

– Mind a megye által koordinált területfejlesztési beruházások, mind a Magyar Falu Program segítségével megvalósuló fejlesztések olyan összehangolt koncepció mentén valósulnak meg, amelyek fókuszában a vidék versenyképességének növelése áll, a településen élők igényeinek maximális figyelembevételével. Mindezek mellett pedig hozzájárulhatnak a pandémia és a háború okozta gazdasági nehézségek leküzdéséhez is.

Nekünk minden döntésnél az a célunk, hogy olyan fejlesztéseket valósítsunk meg, ami a Fejér megyében élők céljaival találkozik.

Nekünk az a legfontosabb célkitűzésünk és ezáltal feladatunk, hogy a megyében élők életminőségét, hétköznapjait, komfortérzetét fokozzuk, javítsuk. Egyúttal hadd ragadjam meg az alkalmat, és kívánjak minden kedves olvasónak és szeretteiknek jó egészséget, eredményes új esztendőt!