Mezőfalva Minden év végén számvetést készít az ember, milyen volt az elmúlt esztendő? Mezőfalva 2022-es évét Márok Csaba polgármester foglalta össze.

A bölcsőde nagyon fontos

– Az idei év legnagyobb beruházását a bölcsődeépítés jelentette, ami több szakaszban készült el. Pályáztatás, kivitelezés, engedélyeztetés, hogy csak a főbb állomásokat említsük. Örömmel mondhatom, az utóbbi folyamat is lezárult. Nem kis büszkeségünkre a működési engedély megadása előtti hosszas és nagyon részletes ellenőrzésen is csont nélkül átment az intézmény. A nagy hír ebben az, hogy 2023. január 2-án fogadhatjuk a gyerekeket. Az egy év alatt felépített bölcsődénket 2022. augusztus 26-án ünnepélyes keretek között adtuk át, a nagy lakossági érdeklődés mellett Varga Gábor ország­gyűlési képviselő és dr. Simon László Fejér megyei főispán is részt vett.

Márok Csaba: Eredményes évet zártunk Mezőfalván

Az iskolára is figyelünk

– A 2022-es év legfontosabb és legemlékezetesebb történéseit az alábbiak szerint foglalhatjuk össze – folytatta Márok Csaba. – A Magyar Falu Program keretében járdát építettünk a régi tanácsházától a vasboltig. A következő járdaszakaszunk az iskola melletti parkoló volt, valamint bővült az eszközparkunk egy új pótkocsival és szárzúzóval. A tankerületi központtal közösen felújítottuk az iskolai játszóteret, továbbá a kézművesház felőli oldalon és a József nádor úti szakaszon új kerítést építettünk. Itt meg kell jegyezni, hogy az iskola működtetője a tankerület. Az építmény tulajdonjogát senki nem vette el, tehát jó gazdaként mindig is törődtünk vele. Talán nem is sok olyan település lehet a környéken, ahol ilyen jó együttműködés és akciók alakulhattak ki. Hozzátehetjük, így mindenkinek könnyebb. A Dréta Antal-emlékműnél is rendbe tettük a környezetet. A falat kipótoltuk és egységesen át lett festve. A diszkó épületében kialakítottunk egy raktárhelyiséget és a közmunkások részére melegedőt. Ennek a tetőszerkezete síkpalaszerkezet volt, ami itt-ott beázott, ezért bitumenes szigeteléssel láttuk el a szivárgások megszüntetése érdekében. A kazánházunknál gond volt a csapadékvíz elvezetésével. Itt kisebb betonozással korrigáltuk a bejárat felé lejtő területet.

– A művelődési háznál a padozat felújítása az idei évre tolódott. Mellette nekiláttunk a színpad megújításának is. Amikor szembesültünk vele, mi van a mennyezetben, akkor azért nagyobb beavatkozásra volt szükség. Úgy gondolom, a színháztermünk már minden igényt kielégít – hangsúlyozta Mezőfalva polgármestere. – A bölcsőde ételszállításának érdekében az óvoda északi kerítése mellett járdát építettünk, illetve a kukatárolót bekerítettük. Ezzel a munkával azt a célt is elértük, hogy az óvodásoknak lett egy fantasztikus gurulópályája. Menet közben arra lettem figyelmes, mi ez a dobogás, zúgás? Mint az őrült, jöttek a lejtős betonos részen lefele a gyerekek! – osztotta meg lapunkkal a nem célzott, de örvendetes eseményt.

– A régi tanácsháza mosdóhelyiségei szintén megújultak. A polgármesteri hivatal takarékkal közös fala is vizesedett. Az anyagi kiadásokkal és munkákkal párhuzamosan nagy figyelmet fordítottunk a kulturális és civil élet biztosítására. 2022-ben voltak sikeres rendezvényeink. Köztük a teljesség igénye nélkül például a József nádor-hét, ahol Habsburg-Lo­tharingiai Mihály főherceg bemutatta Josef Albrechtet mint utódját a család képviseletében. A József nádor-díjat idén Simon Zsolt mezőfalvi vállalkozó vehette át.

A bringatúra résztvevői ezúttal is Mezőfalván pihenhettek meg a táv felénél Fotók: Horváth László

Jól sikerült a bringatúra, amelyben nagy eredményként értük el, hogy most már Dunaújváros–Mezőfalva-túraként szerepel a programban. Ragyogó sikerrel zártuk a Mezőfalvi Vigasságok rendezvényt egy péntek estétől vasárnap reggelig. Neves és nívós fellépők szórakoztatták a közönséget. Mezőfalváért Díjban részesült Móricz Csaba Lórántné, a Német Nemzetiségi Önkormányzatban végzett kimagasló közösségi munkájáért, Farkas János polgárőr a pandémia alatti kiemelkedő munkáért, valamint Szabó Istvánné Weingertner Erika a szociális ágazatban tett évtizedes feladatokért. A Klics Ferenc-díjat Pupp Viktória érdemelte ki, aki azóta korosztályos Európa-bajnok lett. A falunap záró fellépője a B. Tóth diszkó volt. Izgalmasan alakult az időjárás miatt az augusztusi lecsófesztiválunk. A néptáncosok előadása közben leszakadó eső azonban nem tudta teljesen elrontani a rendezvényt.

Szüreti felvonulás

– A mezőfalvi szüreti felvonulás és bál komoly színfoltja lett a településünknek. Rengeteg fogat, rengeteg ember és sok-sok tánc jellemezte az eseményt. Október elsején megtartottuk két év kényszerpihenő után a Dréta Antal kórustalálkozót, ahol a Dunaújvárosi Vegyeskar nyerte el a vándorkupát. Különleges programként novemberben a Mondain galambkiállítást láthattuk. A vasárnapi nyilvános részen több mint száz látogató kereste fel a rendezvényt. Ráadásul mezőfalvi kiállítókat is díjaztak.

Fontos kulturális színfolt a településen a szüreti felvonulás és bál

– Az év vége felé közeledve pedig az adventi programsorozatunk nagy sikerrel futott. Természetesen ehhez a sok remek eseményhez elengedhetetlen a hivatal és a civil szervezetek kiváló együttműködése, amiben nagy szerepe van az évekkel ezelőtt indított civil fórumnak. Ez egy olyan helyi véleményt, döntést adó fórum, ami fontos szerepet játszik a település életében. Tagjai a képviselők, szervezetek vezetői, intézmények és az egyházak képviselői. A fórumot havi rendszerességgel hívjuk össze, ahol nemcsak a faluban történtekről, hanem az előttünk álló rendezvényekről is közös beszélgetés, döntés és szerepvállalás születik. Például szép civil összefogásnak értékeljük a hagyományos disznóvágást az iskolában.

Civil összefogással falusi disznóvágást tartottak az iskolában

– 2022-ben választási esztendő volt. Varga Gábor volt képviselőnk nyerte a választást Mezőfalván és a körzetében is. Természetesen gratuláltunk az ismételten elnyert képviselőséghez, és legnagyobb örömünkre többször köszönthettük településünkön is év közben megtartott eseményeken vagy informális megbeszéléseken.

Egészségügyi téren

– Egészségügyi ellátásunkról elmondhatjuk, megint olyan történt, ami még nem volt. A II-es körzet orvosa gyermekáldás elé nézett és dr. Rideg Attila keresett meg bennünket a praxis helyettesítésre. Az egészségügyi ellátó rendszerünk teljes! Van két körzetben felnőttorvosunk, fogorvosunk, gyermekorvosunk, laborunk, vannak védőnőink és van gyógyszertárunk. A paletta teljes és jól működik. Év vége lévén említhetjük még az energetikai takarékosságunkat, az intézményi együttműködésünket, a pontos pénzügyi gazdálkodásunkat és a működésünkhöz tartozó dolgozói háttérmunka kitűnőségét. Ezeknek mind fontos pillérei, hogy Mezőfalva ma stabilan és remek társadalmi összefogással működik – zárta gondolatait Márok Csaba.