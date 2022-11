Advent első vasárnapjára startra kész lett a Városháza tér, igaz, az elszabadult rezsiárak miatt – mint annyi helyen és nemcsak Magyarországon, hanem az egész Európai Unióban – a szokásosnál kisebb körítéssel kezdődött meg a karácsonyi ünnepkör.

A tegnapi gyertyagyújtással kezdődött a hagyományos dunaújvárosi Adventi forgatag is. Négy héten át várja a rendezvény a látogatókat.

Advent kezdetén majdnem teljesen megtelt a Városháza tér Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Tegnap este Barta Endre humán ügyekért felelős alpolgármester köszöntötte először a téren megjelenteket. (Az időjárás nem kedvezett az ünnepi eseménynek, hűvös, ködös, goromba idő várta a gyertyagyújtást.) Barta Endre felhívta arra a figyelmet, hogy az utóbbi években mindig nehézségek között készültünk a karácsonyra, előbb a koronavírus-járvány miatt, most pedig az orosz–ukrán háború az oka.

– De legyőztük a nehézségeket, most és a jövőben is így lesz. Mindenkinek békés, boldog karácsonyi készülődést kívánok a családjaikkal együtt.

Kovács István parókus arról beszélt, hogy fontos feladat mások felé kitárulni, lélekben, érzelmekben.

– Ebben a hidegben olvadjon fel a szívünk – kérte a téren megjelentektől.

Ezután pedig következhetett a gyertyagyújtás.