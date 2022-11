A Szociális Munkáért – Dunaújváros díjat Joó-Rujder Judit, az Útkeresés Segítő Szolgálat szakmai egységvezetője vehette át a szerdai ünnepségen. A rendezvényen elhangzott méltatás során kiemelték:

„Joó-Rujder Judit felsőfokú tanulmányait 2012-ben fejezte be a Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Karának Szociálpedagógia szakán, ahol Család-, Gyermek- Ifjúságvédelem specializáción végzett. 2012 májusától Nagyvenyimen, decembertől az Útkeresés Segítő Szolgálat Gyermekjóléti Szolgálatánál helyezkedett el: előbb családgondozóként, majd 2016-tól a család- és gyermekjóléti központ esetmenedzsereként látta el feladatait. 2017-ben mediátori végzettséget szerzett, majd 2019-ben a Semmelweis Egyetemen vezetői menedzserképzésen vett részt. Négy éve a szolgálat Család- és Gyermekjóléti Központjának szakmai vezetője. Joó-Rujder Judit kiemelkedő teljesítményt nyújt a mindennapi munkája során. Szakmai egységvezető munkaköre mellett mediátorként, kapcsolatügyeleti koordinátorként és esetmenedzserként is tevékenykedik. Határozottsága, empatikus készsége, lendülete, segítőkészsége a munkatársak és az ügyfelek felé is megnyilvánul. A járvány ideje alatt a szakmai munka szervezésével, a munkakörnyezet folyamatos monitorozásával, a vezetői előírások következetes betartatásával biztosította a munkavállalók és kliensek egészségének védelmét. A városunkba érkező menekült­ellátás területén kiemelkedő szervezéssel biztosította a segítő munkatársak napi jelenlétét az ellátóközpontban. Egységvezetőként kollégái maximálisan számíthatnak rá, kimeríthetetlen energiával támogatja az intézmény működését.

Joó-Rujder Judit Fotók: Szabóné Zsedrovits Enikő

Az Útkeresés belsős szakmai elismerését pedig Rozonics Patrícia vehette át. A díj­átadón elhangzott méltatás kiemelte: „Patrícia a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Karának szociális munkás szakán végzett mentálhigiénés képzést 2003 és 2007 között. Végzettségének megszerzését követően 2007 novemberében helyezkedett el intézményünk családsegítő szolgálatánál, s töltött be családgondozói és adósságkezelési tanácsadó feladatkört. A szociális munka eszközeinek és módszereinek alkalmazásával bizalmon alapuló együttműködést alakított ki a kliensekkel és az érdekükben együtt dolgozó kollégákkal egyaránt. Szoros és folyamatos munkakapcsolatot tartott a „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvánnyal. Az ő munkájának köszönhetően intézményi szinten kidolgozták az adósságkezelési munkakör betöltéséhez szükséges gyakornoki ütemtervet. Az adósságkezelésben elhivatott kolléganő 2013-ban a „Szivárvány” Civil Családi Szolgáltató Központ létrehozása TÁMOP pályázat keretében adósságkezelési tanácsadóként is vállalt feladatot. Patrícia 2015 és 2018 között kipróbálta magát a rácalmási önkormányzat Család- és Gyermekjóléti Szolgálatánál mint családsegítő és jelzőrendszeri tanácsadó.

Patrícia munkájában a gyermekek és családok segítésében rendkívül elhivatott, feladatellátását magas fokú maximalizmus jellemzi. A segítő tevékenységét nagyon komolyan veszi, a hozzá kerülő esetek ellátása szakmailag és emberileg is a legmagasabb szinten valósul meg. Ellátottjaiért minden akadályt és nehézséget bátran leküzd, vállalva sok konfrontációt és nehézséget. A kollégákkal jó kapcsolatot ápol a munkában és a magánéletben egyaránt. Kolléganőnk jó szervező és roppant kreatív személyiség, s ezt nem tartja magában. Az ellátottak mellett szupervíziós jelleggel kreatív csoportfoglalkozást tart a munkatársaknak is, ahol nagy lelkesedéssel ismerkedhetünk meg a kosárfonás, a bonbonkészítés, a levendulás kézműves termékek készítésének fortélyaival is. Nyíltságával és őszinteségével nagyrabecsülést vívott ki a munkahelyi közösségben.