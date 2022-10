Az országos megmérettetésen a harmadik osztályosok számára létrehozott „Koala 3” kategóriában indult mindkét csapat megszerezte az úgynevezett aranymedve rangot, és ezzel az őszi versenyen a dobogó legmagasabb fokán végeztek. Szabadtéri játék révén az általános iskola 3.c osztályának dolgát a természeti viszontagságok nehezítették, de ennek ellenére is ügyesen vettek minden akadályt, és körülbelül 5,5-6 kilométert tettek meg a feladatok megoldása közben. A gyerekek a feladványok teljesítéséhez szükséges okostelefonokat is problémamentesen használták, így nem is csoda, hogy sikeresen tudták teljesíteni a Medve matek csapatversenyét.

Fotók: az intézmény közösségi oldala