Iváncsa - Fejér Megyei Közgyűlés a Fejér Megyei Önkormányzat által nyújtott támogatásokról szóló rendelete alapján 414 473 213 forint támogatásban részesíti Iváncsa önkormányzatát, amelynek forrását a különleges gazdasági övezetből befolyt bevételek képezik.

Mint azt dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke a sajtótájékoztatón elmondta a 400 millió forintot meghaladó összegből 75 millió forint működési támogatás, a fennmaradó rész pedig fejlesztési támogatást jelent.

A Dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke (j) szerdán délelőtt Iváncsára látogatott. A polgármesteri hivatalban Molnár Tibor, a település polgármestere (b) köszöntötte. A találkozó azért jött létre, mert a felek aláírtak egy megállapodást, amelyben rögzítették, hogy a Fejér Megyei Önkormányzat a különleges gazdasági övezet bevételi forrásaiból több mint négyszázmillió forintos támogatást nyújt a településnek Fotók: Laczkó Izabella

A közgyűlés elnöke szólt arról is, hogy a beérkezett pályázatot teljes egészében támogatta a döntést hozó megyei testület. Úgy ítélték meg ugyanis, hogy olyan célokat kívánnak megvalósítani Iváncsa vezetői, amelyek kizárólag a lakosság érdekeit szolgálják, a lakók komfortját és hétköznapjait javítják, s ezeket a szempontokat veszik elsősorban figyelembe a döntéshozatal során. Ennek köszönhetően megoldás várható ebből a több mint 400 milliós összegből például az egészségügyi ellátást kiszolgáló épület felújítására, az iskola, az óvoda, és a családsegítő épületének felújítására. De örülhetnek a Kandó utca, a Mátyás király és az Arany János utca lakói is, hiszen több utcában útfelújítás és járdaépítés fog hamarosan kezdődni. Ugyanakkor szennyvízelvezetési problémákat is orvosolnak majd, és a katolikus temetőben kulturált parkoló kialakítása is megvalósul majd a forrás segítségével. Tehát olyan felhasználási célokat tűztek ki a település vezetői a pályázat elkészítése során, amelyek korábbi lakossági jelzések alapján fogalmazódtak meg.



Dr. Molnár Krisztián kiemelte, hogy immáron bírósági végzés született abban a tárgykörben, hogy a különleges gazdasági övezet működése jogszerű. Hangsúlyozta, hogy minden jogi alapot nélkülöz a korábban a dunaújvárosi városvezetés által tett állítás és követelés, miszerint a dunaújvárosi emberek pénzéről lenne szó. Tehát a bíróság is kimondta, hogy jogszerű, de morális szempontból is jó döntések születnek, ha az Iváncsán, Kulcson, Rácalmáson és Adonyban, tehát a gazdasági övezet településein keletkezett adóbevételeket az érintett települések lakosai kapják vissza.



Molnár Tibor Iváncsa település polgármestere megköszönte a megyei önkormányzat és a közgyűlés elnökének a támogatását. A pályázat összeállításával kapcsolatban kifejtette, igyekeztek úgy összeállítani, hogy a település minden szegmensének igényét lefedjék. Tehát folytatódni fog több utcában a megkezdett járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés, az általános iskola konyhájának felújítása, lesz a faluházban is egy konyha kialakítva, megújul a település múltját bemutató helytörténeti gyűjtemény külső homlokzata, és olyan utcákban tudnak majd végre szenny­vízelvezetést megvalósítani, ahol rengeteg telek van, de idáig nem tudtak ráépíteni a tulajdonosok mert egészen nem volt megfelelő közműellátottság.

Molnár Tibor összegzően úgy fogalmazott a sajtótájékoztató végén, hogy a támogatás segítségével olyan fejlesztések fognak megvalósulni, amelyek az iváncsaiak megelégedésére szolgálnak majd.