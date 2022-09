Országosan több mint százharminc templom nyitotta meg a kapuit az elmúlt hétvégén. A meghirdetett program városunkban is jó fogadtatásra talált. Szeptember 23-án, péntek délután az óvárosi Rác­dombon az egyházművészeti, építészeti és helytörténeti programokra nyitott közösség gyűlt össze, hogy a ritkán látogatható ráctemplomban egy igazán felemelő eseményen vegyenek részt.

A program rendkívül jó fogadtatásra talált városunkban Fotók: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

A templom előtt Farkas Izabella előadásában részletes áttekintést adott a pentelei rácok és a gyönyörű kistemplom múltjáról. Így sok más mellett szó esett arról is, hogy 1690-ben I. Lipót császár felhívására a balkáni népek csatlakoztak a törökök elleni harcokhoz, de a vesztes csatát követően 37 ezer szerb család menekült Magyarországra. Ekkor érkeztek nagyobb számban Pentelére is, ennek következtében a település a Rácpentele elnevezést kapta.

A templom főhajója barokk stílusú, tornya klasszicista

Az ide érkező menekültek találtak már itt élő szerb lakosságot és egy templomot is, amely vélhetően csak fa, vagy patics­falú volt. Azonban 1777-ben megkezdték a ma látható templom építését, a korábbi kicsi és romos helyére. Az építés 1786-ban fejeződött be. Ajándékba kapták a görögkeleti egyház szertartáskönyveit és új ikonokat az oroszországi patrónusoktól. 1696-tól 1894-ig működött görögkeleti parókia, utána irányító lelkész látta el a parókiai tevékenységet a mai napig.

A templom szerb hagyományú alacsony típusú ikonosztázionját a feltehetően Ráckevén dolgozó moschopolisi festőcsoport készítette az 1780-as években. A templom védőszentje Szent Miklós. Főhajója barokk, tornya klasszicista stílusú. A balkáni stílust jellemző hagymakupolát kapott.

Fotós: LI

A két világháború között már bádog toronysisakja volt a ráctemplomnak. De a háború következtében több helyen is alaposan megsérült, majd csak 1992-ben kapott új tetőt és toronysisakot. Eredetileg három harangja közül ma már egy sincs a helyén.

A programba a Pentele Baráti Kör mellett a helyi vallási – szerb ortodox – közösség is bekapcsolódott Csupity Simon személyében. Segítségével minden kérdésükre választ kaphattak az érdeklődők a liturgiával kapcsolatban.

Szombaton, szeptember 24-én délelőtt az óvárosi római katolikus Szentháromság-templomot is megismerhették az érdeklődők, ahol a nyári koncert folytatásával színesítették a szakrális élményeket a szervezők.