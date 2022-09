A kisgyermekes szülők és a rendszeresen „unokázós” nagyszülők bizonyára nem vitatják a biztonságos, a kor elvárásainak megfelelő játszóterek fontosságát, legyenek akár városiak, akár vidékiek.

A Dunaújváros vonzáskörzetébe költöző városiak számának növekedésével az infrastrukturális igények is egyenes arányban növekednek. Nincs ez másképp a játszóterek esetében sem. Ma már szinte kötelező, még a falvakban is, hogy legyen egy, a kor színvonalának, az európai unió előírásainak megfelelő és a gyermekek számára minden igényt kielégítő játszótér.

Körképünk egyik következő állomása Kulcs település, amely három vadonatúj és egy felújított régebbi játszótérrel is büszkélkedhet. Így aztán valamennyi korosztály megtalálhatja a kedvére valót.

A Millenniumi parkban újak a hinták is Fotók: Laczkó Izabella

Fotós: LI

A legnépszerűbb talán a műfüves futballpálya közvetlen szomszédságában, a Rákóczi utcában található játszótér. Népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, hogy nem csak a helyiek használják, gyakorló anyukaként ugyanis gyakran találkozom Dunaújvárosból, de még Százhalombattáról érkező szülőkkel és gyermekeikkel is.

Remek játékok, a drótkötélpályától a csőcsúszdáig, különféle mászókák, hinták és csúszdák gondoskodnak a gyerekek önfeledt szórakozásáról. De a szülőkről sem feledkeztek meg a település vezetői, őket naptól és esőtől védő, padokkal és asztalokkal felszerelt szaletli várja, ingyenes Wifilehetőséggel. De szót kell ejteni a mellette lévő fitnesz­park kínálta lehetőségekről is. A nagyobb gyerekek és a kamaszok pedig a műfüves pálya kínálta lehetőségek mellett a teqball- és gördeszkapályán hódolhatnak szenvedélyüknek. A játszótér körbekerített és a közelében buszmegálló is található. Azonban a mosdót kívánó szükség helyben nem, csak a közelben lévő vendéglátóhelyeken megoldható.

A kis csöppségek még nem élvezik úgy a homokot, mint a nagyok

Fotós: LI

Szintén közel a városhoz, Rác­almás központjában a tó mellett, festői környezetben alakítottak ki egy méltán népszerű és közkedvelt játszóteret, ahol szülők és gyermekek egyaránt jól érezhetik magukat. A modern kalóz tematikára épülő tér számos egyedi megoldásával és a játékok sokszínűségével nyújt kellemes kikapcsolódást és nagyszerű szórakozási lehetőséget az oda látogató lurkóknak.

Két éve készült el ez kulcsi játszótér, azóta is kedvelik a gyerkőcök

Fotós: LI

A hajó kiváló helyszín a gyermeki fantázia kibontakozására, szerepjátékokra. A mászófal pedig az ügyességet fejleszti. A megrendelők kívánsága szerint a tervezők itt is gondoskodtak a szülők kényelméről, árnyékos padokról tarthatják szemmel a homokozóban elmélyülten játszó, vagy éppen a mászókákon egyensúlyozó szemük fényét. Itt is van többfajta hinta is, sőt a felnőttek számára fedett fitneszpark is. Nem beszélve a gyönyörű tó körüli sétautakról, ahol kisbiciklivel és gyermekrollerral is lehet közlekedni, vagy babakocsival is érdemes sétát tenni.

Az egész család számára nagyszerű kikapcsolódást ígér a Millenniumi park, bár helyben itt sem megoldott a mosdó. A közelben van buszmegálló és kényelmes parkoló is.