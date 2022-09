Ezzel szoros összefüggésben merült fel az a hálás probléma is, hogy egyre több Kulcson a gyerek, akik bölcsődés-, óvodás- vagy iskoláskorúak. Az önkormányzat vezetői előrelátóan már hosszú évek óta dolgoznak a megoldásokon, hogy a gyerekek nagyobb intézményekben, méltó körülmények közé járhassanak. Ennek sikere az alapkőletétellel ünnepelt iskola és a készülő bölcsőde is.

A Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde is kitárta kapuit a gyerekek előtt szeptemberben, ezzel kapcsolatban kérdeztük meg az intézmény vezetőjét és a polgármestert.

– Megkezdődött a nevelési év intézményünkben is. Jelenleg egy bölcsődés- és négy óvodáscsoportunk van. Minden óvodai csoportban a maximális, harmincfős gyereklétszámmal indulunk, csoportonként két óvónővel és egy dajkával. Egy kivétellel a csoportok munkáját pedagógiai asszisztens vagy gyógy­pedagógiai asszisztens segíti. A feltételek tehát adottak, csak a hely szűk. Ezért jelenleg egyetlen további gyermeket sem tudunk az óvodában fogadni – mondta el a kulcsi óvoda és bölcsőde intézményvezetője.



– A gyermeklétszám növekvő tendenciája már az előző önkormányzati ciklusban is egyértelműen látszott. Ezért már akkor megtettük a szükséges lépéseket, elkészültek a tervek a Nap háza – Hold udvara elnevezésű rendezvényház mögötti területre, amely most a település szociális intézményeként működik. Azonban képviselői javaslatra helyszínváltás történt, hivatkozva a praktikumra és a komfortra. Az új területet az óvodával szemben tehát meg kellett vásárolni, a már elkészült terveket adaptálni kellett az új helyszínre. Természetesen ehhez további források bevonására is szükség volt, amelyeket elő kellett teremteni. Azonban mindez a projekt megvalósulását további két évvel meghosszabbította.

A gyermeklétszám ilyen mértékű kritikus alakulása ez év április végén, a beiratkozást követően realizálódott pontosan. Ekkor azonnali megoldásként próbáltunk egy ötödik csoport beindítására kísérletet tenni az óvoda tornatermének átalakításával. De ezt a törvényi lehetőségek nem tették lehetővé. Minden igyekezet ellenére tehát várhatóan ez az állapot az új bölcsőde megépüléséig – ami 2023 nyarán esedékes – nem fog jelentősen változni. Addig is tisztelettel kérem a lakosságot, hogy az átmeneti helyzet ideje alatt legyenek türelemmel a közös ügyünk érdekében – fűzte hozzá Jobb Gyula polgármester.