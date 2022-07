– Az együttlét vágya erősebb, mint a fájdalom – mondta Kovács István. Megemlítette, hogy az idősebbeket mindig ünnepelnünk kell, hiszen a nagyszülők imádsága erősít meg minket is. Előbb-utóbb mi is nagyszülők leszünk, ezen az úton kell tovább haladnunk. A parókus a mise után a híveket meginvitálta két szentelésre is. Elkészült a templom haranglába, amely nagyban a ruszin önkormányzat segítségének köszönhető. – Minden ruszin görögkatolikus, de nem minden görögkatolikus ruszin. Nagyon szépen köszönjük a segítségüket – mondta Kovács István.

A haranglábszentelés mellett a templomban kialakított urnatemetőt is megszentelték.