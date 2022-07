Az ötletgazda Kiss Lajos Csaba volt, aki a helyi önkormányzat Oktatási- Kulturális- Egészségügyi-, Szociális- Ifjúsági és Sport Bizottság vezetője. Az ő vezetésével a szervező bizottság, Berek Gábor, Csányi Tibor és Kelemen Dorottya elhivatott módon dolgozta ki, és oldotta meg a terveiket.

A főrendezőtől ezt is halottuk

-Mindenek előtt nagyon köszönjük a péntek óta érkező jókívánságokat és gratulációkat. Előbb megszületett az álmunk, ami után egy nagyon kemény munka következett. Ez és a két fantasztikus sikert hozó nap után talán érthető, hogy boldogok és elégedettek vagyunk.

Kiss Lajos Csaba

Egy régi hiányt pótoltunk be ezzel a rendezvénnyel. A nyári szórakozás szempontjából lassan minden a fesztiválokról szól az országban, de sajnos nem minden dunaföldvári fiatal juthat el a távolabbi helyszínekre. Ezért mi is létrehoztunk egyet. Az esemény sikere minden várakozásunkat felülmúlta, hiszen nem csak a megcélzott tizenöttől – harmincévesig terjedő, hanem az attól jóval idősebb korosztályokat is megtudtuk szólítani, szemmel láthatóan jól érezték magukat, ugyanis a kilátogatók többsége nem sietett haza.

Valmar együttes

Sokan elmondták, hogy abban reménykednek, hogy majd megjön a kedvünk a folytatáshoz. Elmondhatom, hogy már meg is jött!