Ők az utolsó előtti tanítási napra ütemezték be ezt a DÖK-napot, amelynek során külön programmal készültek az alsós és felsős tanulóiknak.

Tűzoltóautót is szemlézhettek a gárdonyisok Fotó: amatőr

Kedden délelőtt a kisebbek a felső Duna-partra sétáltak ki, ahol többállomásos akadálypályát teljesíthettek a pedagógusok felügyeletével. A nagyobb évfolyamosok az iskola udvarán maradtak, és ügyességi feladatokkal, sporttal tölthették az időt.

Ilyen DÖK-napot szervezett a hét első napján a Szabó Magda Református Iskola is.

A Gárdonyi-iskola udvarán két nagy ugrálóvárat állítottak fel a gyerekeknek, a kicsik és a nagyok is élvezték Fotó: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

A rendezvény megvalósulásában az intézmény alapítványa is segítette a diákönkormányzatot, így egy igazi kavalkád kerekedett ki a gyerekek nagy örömére. Mint azt Farkas Márta, az iskola igazgatója vázolta, a többi között népi fajátékok, fonott kosaras körhinta, ugrálóvár, szabadulószoba, rendőrségi kutyás bemutató, tombola szerepelt a kínálatban.

Sokat sportoltak Fotó: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

Egy nagyszabású gyereknapi DÖK-napot tudhat maga mögött a Gárdonyi Géza Görögkatolikus Általános Iskola és AMI. Szóládi Zoltán, az intézmény igazgatója elmondta, egy iskolagyűléssel kezdték a hétfőt, amelyen díjazták az elmúlt időszak legeredményesebb diákjait.

Rendőrségi kutyás bemutató a református iskolában Fotó: amatőr

Aztán 9 órától birtokba vehették a gyerekek az iskolaudvart, ahol ugrálóvár és felfújható csúszda is várta őket. Rendőr- és tűzoltóautó is érkezett a programra, az arcfestésben és a hajfonatok készítésében a szülők is segédkeztek.

Fonott kosaras körhinta a református iskolában Fotó: amatőr

A Móricz-iskola alsósai a felső Duna-partra mentek Fotó: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

Akadálypályát is teljesíteniük kellett a móriczosoknak Fotó: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

Játékos feladatokban is ügyeskedhettek a Szabó Magda-iskola fiataljai Fotó: amatőr