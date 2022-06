Kézfogás a rácalmási I-es számú Kisbékában, az exigazgató határozottan jelzi, a vendégei vagyunk.



– Számos kampány zajlott az utóbbi időben, mint pártvezér árulja el, mi a siker titka?

– A jó program és a közösségi cselekvés. Legalábbis nálunk, az osztályban ezt tapasztaltam. Ahhoz a generációhoz tartozom, akik számára a középfokú oktatás gyakorlati része közel másfél évre elveszett. Emlékszem, még a 9. évfolyam elején milyen nagy lendülettel indultunk, aztán ez megtört. Végül sikerül újrafogalmaznunk és újraépítenünk mindent, de igaz: abból a négyévnyi, felszabadultnak mondott középsulis évekből számunkra sok idő kiesett. Örültünk ennek a lehetőségnek, hiszen éreztük, mi itt most bizonyíthatunk.



Ebben az esztendőben Hegedűs Kristófot választották diákigazgatónak a POK-ban Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő/Dunaújvárosi Hírlap

– Jubileumi évben, az ünnepi héten lett diák­igazgató. A programok mellett belelátott az intézmény napi feladataiba is?

– A Pannon Oktatási Központot én egy nyitott suliként ismertem meg. Ha nekem vagy bárkinek adódtak kisebb-nagyobb problémái, segítettek. Én remekül érzem magam itt, és törekedtünk arra, hogy az osztályközösséggel egy jó kampányt csináljunk. Nem titok, számos program esetében kikértük az intézmény véleményét is, így valósult meg például a nagyon népszerű Colour-parti is. Az intézményen belül számos lehetőséget, segítséget kapunk. Végül magabiztosan nyertük meg a diákigazgató-választást, több mint 150 szavazatot begyűjtve. Nyilvánvalóan ez egy játék, de fontos pontokat mutat meg a feltörekvő generációk számára. Magam is számos kellemes csalódást könyvelhettem el, az osztályból szinte senkit nem kellett mozgatni, lelkesíteni. Mindenki örömmel tette a dolgát. Közösségé formálódtunk!



– Jövőre már az idei diákigazgató is elballag a POK-ból. Tervek?

– Hát tervekből van bőven. Korábban több mint tíz éven át úsztam a Dunaferr, később a DKSE kötelékében, de mindvégig Szabó Gergő kiváló edző irányítása alatt. Számos szép eredményt értünk el közösen, és a mai napig nagy hálával tartozom mindezért. Tavaly elhunyt a nagymamám, Nics Éva. Ő az én életemben egy nagyon fontos pont volt. Az úszás tekintetében is fontos motivációt jelentet, hogy mindig biztatott, támogatott. Egy-egy hosszabb-rövidebb pihenő után próbáltam visszatérni az úszáshoz, de nem ment. A versenyszerű úszósportot már elengedtem, de a mozgás még most is érdekel, napi rendszerességgel futok, edzek.



– Pár éve édesapjával együtt teljesítették a klasszikus Ironman-távot Nagyatádon. Mire készül most?

– Az egy remek sportélmény volt, ám most nem készülök hasonlóra. A továbbtanulás terén mindenképpen célba vettem az edzői képzést – nem szeretném elhagyni a medencepartot. Pécsen és Budapesten is találtam olyan képzéseket, amelyekre örömmel pályázok. Ehhez persze szinte kötelező a jó tanulmányi eredmény és a megfelelő hozzáállás.



– Akkor egy leendő úszóedzővel beszélgetünk?

– Sokan azt mondják, ne legyen B terved, azaz koncentrálj az előtted álló feladatra. A sportedzői pálya valóban érdekel, ám ezt a nyarat még szeretném átélni a barátokkal. Ehhez kell némi zsebpénz, így szívesen dolgozom a családi cégben, de voltam már pincér és mosogatófiú is. Azért a zsebpénzért meg kell dolgozni!