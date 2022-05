Vigyázz a madárra, ha kertedbe repül, őrizd meg a csendet, el se menekül... Ez a gyönyörű dal jutott az eszembe, amikor vasárnap egy feketerigó tért be hozzánk. Nem is akárhogy! A közös kerítés mellett épp a szomszédommal beszéltük meg a világ dolgait, egyegy pálinkáspohárnyi nedűvel felszerelkezve, amik a kerítésoszlop tetejére voltak ideiglenesen felhelyezve, mivel a kezünkben épp a sört tartottuk. Ebben a helyzetben landolt volna az egyik pálinkáspohár helyére madarunk, ám lekoccolt a pohárral. Szerencsére a rigónak nem lett baja, de a pálinkáspohár leesett és eltörött. Az rendben van, hogy „vigyázz a madárra”, no, de ő is vigyázhatna a mi drága nedűnkre!

Vezető képünk illusztráció.