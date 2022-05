„Az elmúlt fél évben sok esetben irreálisan megugrottak az ingatlanárak Dunaújvárosban és a környező településeken. Egy, karácsony táján még 18 millió forintért kínált lakásért jelenleg már 25 milliót kér a tulajdonos. E tendencia egyaránt megfigyelhető a panel és a téglaépítésű lakások, valamint a zöldövezetben található családi házas övezetek esetében is. Az eladók várakozása és a vevők lehetőségei, pénztárcája között azonban van egy rés – ezen belül próbálnak kisebb-nagyobb sikerrel megegyezésre jutni. Dunaújváros helyzete speciális, hiszen itt érdemben nem épülnek új lakáscélú ingatlanok, így a kínálati oldal nem bővül, ez pedig az eladóknak kedvez. Mi azt tapasztaljuk, ha az eladónak aktuálisan nem sürgős a lakás, a ház vagy telek értékesítése, akkor kivár, bízva abban, hogy később megkapja a remélt árat, esetleg bízik abban, hogy a jövőben még tovább emelkedik az ingatlan értéke – mondta el megkeresésünkre Kis Attila, aki hozzátette:

– Az elmúlt években rendszeresen vásároltak Dunaújvárosban befektetési szándékkal ingatlant főként Budapestről, Székesfehérvárról érkező vásárlók. Mindez gazdasági szempontból racionális döntés volt, hiszen egy pesti lakás árából gyakorlatilag két dunaújvárosi ingatlant is meg lehetett finanszírozni. E lakások aztán rendre meg is jelentek a helyi, meglehetősen szűkös albérletpiacon. Most azt látjuk, hogy e befektetői szándék részben csökkent. Az albérletek ára is emelkedett Dunaújvárosban. Az iváncsai nagyberuházás miatt továbbra is nagyon keresettek az ingatlanok Iváncsán, Adonyban és a környező településeken. Továbbra is sokan döntenek a kiköltözés mellett, így piacképesek az építési telkek, az ingatlanok és a felújításra váró házak Nagyvenyimen, Baracson, Kisapostagon és Rácalmáson is. Vásárláskor sokan élnek a babaváró kölcsön és a csok lehetőségével, így várhatóan a következő hónapokban sem csökken majd az építési kedv, a nyár pedig az építőipari munkák fő szezonja. Az építőanyagok ára is hosszú hónapok óta folyamatosan emelkedik.

Egyes építőipari alapanyagok esetében már napi árakkal dolgoznak a tüzépek

A tüzépeken egyes alapanyagok, termékek esetében már napi árakkal dolgoznak, hiszen a forgalmazók csak így tudnak lépést tartani az árakkal. Ezzel kalkulálniuk kell az építkezőknek, hiszen a támogatott lakáshitelek esetében (is) tartani kell az ütemterveket.

Az ingatlan.com szakportál közölt összesítése szerint visszafogottak voltak áprilisban a lakásvásárlók a bizonytalanabbá váló gazdasági környezet, az emelkedő lakáshitelkamatok, valamint a húsvét hatása miatt, de a kínálatnak a természetes ingatlanpiaci folyamatok, azaz a költözések azért támaszt nyújtanak.

Idén áprilisban több mint 1600 településen hirdettek meg eladásra lakóingatlanokat, ami 6 százalékos növekedésnek felel meg éves szinten. Ugyanakkor a feladott hirdetések száma kevesebb mint 2 százalékkal csökkent. A kínálat alakulása a különböző településtípusokon is felemás volt: a fővárosban és a megyei jogú városokban tavaly áprilishoz képest 4 és 6 százalékkal kevesebb lakóingatlant hirdettek meg eladásra. A községekben viszont 10 százalékkal bővült a friss kínálat. Utóbbi bővülésben szerepe van annak, hogy az agg­lomerációs térségek iránti növekvő kereslet miatt az ott lakók egy része megválna az ingatlanától – fogalmazott Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Kis Attila szerint nehéz jósolni, pontosan mi is várható a közeljövőben, hiszen a gazdaság egészét, így az ingatlanpiacot is meghatározza majd, miként alakul az orosz–ukrán háború, valamint mekkora lesz az infláció növekedése. Dunaújvárosban és térségében pedig további kérdést jelent a vasmű helyzete és jövőbeli kilátása is.