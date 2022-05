Az elektromos rollerek használata rendkívül egyszerű, a Bird (az angol bird, magyarul madár – a szerk.) alkalmazás letöltése után az applikációban található térkép segítségével megkeressük a rollert, beolvassuk a rajta található QR-kódot, és a regisztrált számlaszámunk terhére ki is bérelhetjük ezt a környezettudatos közlekedési eszközt. A választott rollert 300 forintért tudjuk üzembe állítani, ami 6 perces útra elegendő, innentől kezdve 50 forintos percdíjjal kell számolni. Nemcsak azt láthatjuk az applikációban, hogy hol vannak a rollerek, megnézhetjük azt is, hogy éppen milyen töltöttségi szinten vannak, illetve láthatjuk, hogy a város mely részén közlekedhetünk, illetve hol parkolhatjuk le a rollert – ezt tulajdonképpen bárhol megtehetjük, ahol nem zavarjuk a környezetet.

Tetszetős, modern, környezetbarát közlekedési eszközt használhatnak a dunaújvárosiak Fotók: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

– Mi alapján határozzák meg, hogy egy városba rollert telepítenek?

– Több várossal is tárgyalunk, van olyan, amelyiket mi kerestük meg, és van olyan település, ahol lakossági vagy önkormányzati felkérés történt. Általában azt nézzük, hogy lehetőleg egyetem legyen ott, vagy hogy népesebb városról legyen szó. Idővel a kisebb városok felé is szeretnénk nyitni.



– Hogyan határozzák meg, hogy hány rollerre van szükség egy városban?

– Ilyenkor egy bizonyos darabszámmal indulunk, és az igényeknek megfelelően bővítjük a számukat, illetve néha csökkentjük.



– Ki üzemelteti?

– Az amerikai Birdnek a franchise-partnerei vagyunk, a rollereket megvásároltuk, mi üzemeltetjük, szervizeljük Budapesten. Itt Dunaújvárosban közösen a DVG-vel üzemeltetjük azokat, a szervizt mi intézzük. Az alkalmazásunkban látjuk azt, hogy melyik roller van éppen használatban, milyen töltöttségi szinten vannak, és az alapján gyűjtjük be azokat.



– Dunaújváros MJV-nak mi a szerepe a rollerek tekintetében?

– A városban az önkormányzat keresett meg bennünket, örömmel fogadtuk ezt a megkeresést és szívesen állunk a dunaújvárosi lakosság szolgálatára.

Minden újdonság akkor hasznos, ha megfelelően használjuk – Katona Martin így rollerezik

– Tervezik-e azt, hogy korlátozzák a járművek végsebességét?

– 25 km/h-ra korlátozták a rollerek sebességét. Dunaújvárosban van olyan rész, ahol nem lehet használni a rollert, ott megáll, illetve lassú zóna is kijelölhető, ha arra van igény. GPS-alapon ismeri fel a roller, hogy milyen zónában van éppen.



– Milyen biztonsági előírások, ajánlások vannak?

– Az edukációt folyamatosan közvetítjük, az applikációban is van egy olyan fül, hogy „hogyan használd”, és az első használat előtt is végig kell lapozni a biztonsági ajánlásokat. Törvényileg jelenleg nincsen szabályozva, hogy kell-e a rollerezéshez bukósisak, javasolják, az igaz, de ez a biciklire is vonatkozik, hogy ajánlják, de nem kötelező.



– Milyenek az eddigi visszajelzések?

– Maga a felhasználás is azt mutatja, hogy szeretik, és nagyon sokan használják a rollereket. A különböző városi portálokon is főleg olyan visszajelzéseket kapunk, hogy tetszik az embereknek. Előzetesen biztos, hogy nem jósoltunk volna ekkora felhasználói számot, mint amekkora ténylegesen lett, ebből csak arra tudunk következtetni, hogy szeretik a városiak.



Nem játékszer – közlekedési eszköz - Az elektromos roller használatának szándéka támogatandó. Nem is lenne vele semmi baj, ha a fiatalok nem játékszerként tekintenének rá, hanem közlekedési eszközként. Ez utóbbi szerepe azonban úgy tűnik, még finoman szólva sem szabályozott. Miközben elektromos működéséből adódóan szinte hangtalan, nagy sebességgel, észrevétlenül és kiszámíthatatlanul jelennek meg a gyalogosok, vagy akár az autósok között is. A minap a Vasmű úton haladtam az Építők útja felől a belváros felé, amikor egy fiatal a „szembe jövő” belső sávban előzött egy autóbuszt, maszkkal a száján. Bizonyára jó vicc, bátor cselekedet volt. Ezzel „szerencsére” másokat nem, csak saját magát veszélyeztette. Amikor azonban egyszerűen átszáguldanak a rollerrel a zebrán, már több embernél kiveri a biztosítékot. A zebra szép magyar megfelelője a gyalogátkelőhely. Benne van a nevében. Ehhez kellene alkalmazkodni, a „játékszerről” lepattanva, és szépen áttolva. Várkonyi Zsolt