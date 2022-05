Vargáné Kaiser Katalin, Nagyvenyim polgármestere arról tájékoztatta lapunkat, hogy a település közlekedésbiztonsági fejlesztését tartalmazó projekt lezárult, amelyre 90 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaptak.

A TOP-os, Fenntartható települési közlekedésfejlesztés elnevezésű projekt a Széchenyi 2020 program keretében 90,02 millió forint összegben 100 százalék intenzitású európai uniós támogatással valósulhatott meg.

Nagyvenyim település a vissza nem térítendő támogatást az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában kapta.



A beruházással jobb lett a közlekedés biztonsága Fotó: Bajusz György/Dunaújvárosi Hírlap

A nagyszabású beruházás keretében a kerékpárút folytatásra került a 6219-es úttal párhuzamos, közúttól elválasztott elhelyezkedésben, biztonságos átkelőkkel kiegészítve a biciklissávot. Az intézmények közötti útszakaszról a teherforgalom és közösségi közlekedés átkerült a szűk centrumot jelentő településrész másik útjára, a Piac tér és a Fő út Piac tér folytatásában elhelyezkedő szakaszának szélesítésével és a 6219-es út és Piac tér utcai kapcsolatának megfelelő kialakításával. A forgalmi rend átalakítása a jelenlegi kerékpárnyomon való közlekedést és az iskolához, polgármesteri hivatalhoz kötődő jelentős gyalogosforgalmat sokkal biztonságosabbá teszi.



Ezzel a közlekedésbiztonság jelentős javulását és a kerékpárosbarát településrész kialakítását is magában foglaló fejlesztéssel a településen élők közérzete a közlekedésbiztonság szempontjából jelentősen javulhatott.

A kialakuló kerékpárosbarát településrész határvonalainak mentén, és a közösségi közlekedés nyomvonalán elhelyezkedő buszmegállóknál a jelenlegi szabványoknak megfelelő kerékpártámaszok kerültek elhelyezésre.

A településközpont középtávú fejlesztési koncepciójába illeszkedően a jövőben a most, a teherforgalomtól mentesített útszakasz egy részén a forgalom célforgalmi korlátozásával sétálóutca jellegű rész is kialakíthatóvá válik, amely jelentősen előmozdíthatja a településközpont bizonyos szempontú modernizációját is.