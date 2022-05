A minap unokatestvéremmel beszélgettem, igaz nem vagyunk angolok, mégis az időjárásról folyt a diskurzus. Éppen kifejtettem neki, hogy miért kedvelem a tavaszt, amikor is azt írtam neki, hogy „a kedvenc hónapom a tavasz”. Elküldés után vettem csak észre ezt a kis tévesztést, ami egyfajta freudi elszólás volt, meg is magyaráztam neki, hogy jó lesz az úgy, nem írom át évszakra, hiszen a hónap sokkal helytállóbb. Sajnos körülbelül egy hónapig tartott az én kedves évszakom, Pongrác, Szervác, Bonifác trió, azaz a fagyosszentek is csak korai kánikulát hoznak, így május közepén. Úgy érzem, a java még hátravan!