– Két konferenciával kezdtük a szezont. Az egyiket, egy országos kitekintésűt Budapesten, a másikat, amely inkább a térségünkkel, a szakmánkat érintő gondjaival foglalkozott, Dunaföldváron tartottuk meg. Erre a környékbeli polgármestereket, illetve a képviselőiket hívtuk meg. A fővárosban, az elmúlt covidos időszak kivételével, már közel húsz éve rendezzük meg az országos konferenciánkat a szezon előtt. Azokon, az önkormányzatok mellett, az országosan elismert szakemberek és köztisztviselők is rendszeresen megjelennek.



– Mi volt az idei célja?

– Elsősorban a szakma tanítása, ezért ezekre az alkalmakra külföldi előadókat is meg szoktunk hívni. Az ideire kettő érkezett. Sajnálatos módon hazánkban szinte őskori módszerekkel próbálunk a szúnyogok ellen védekezni. Nagyon le vagyunk maradva Nyugat-Európától. Ilyenkor ismertetik a hatóságok az elmúlt évi szúnyoggyérítési adatokat, valamint a jogszabályi és az irtószerekkel kapcsolatos változtatásokat is.

Két konferenciát is rendeztek a szakemberek, hogy megfelelően felvértezzék magukat a szúnyogok elleni idei küzdelemre Fotók: Balogh Tamás

– Ebben a szövetségben a hagyományos módszer hívei is helyet kapnak?

– Természetesen igen, és a konferenciára is meghívtuk őket. Voltak, akik el is jöttek. A szakma nagyon nehezen akar átállni a kornak megfelelő módszerek alkalmazására, amik ugyan nálunk modern dologként hatnak, de tőlünk nyugatabbra már komoly hagyománya van annak a módszernek. Sok éve bizonygatjuk, hogy a kémiai módszereket meghaladta a világ, de érdemi lépésekre alig vállalkozik valaki.

– A kémiai módszerek jóval egyszerűbbek, de a környezetre ártalmasak, és kevésbé hatékonyak. Vannak olyan kutatási eredmények, amik bebizonyítják, hogy valóban olyan, mintha leborotválnák a föld felszínéről őket. Ezek szerint száz elhullott rovarból csak egy a szúnyog… Tehát a néhány napos nyugalmunk érdekében hatalmas áldozatot kell hoznunk a régi módszerek alkalmazásával. Ugyanis vagy berepülnek egy külső területről, vagy a populáció egy újabb hulláma kel ki az arra alkalmas helyeken.



– Biztos, hogy szüksége van az emberiségnek a rovarokra?

– Általában is kimondhatjuk, hogy nélkülük nemcsak a gyümölcsök, hanem a zöldségfélék és egy sor takarmánynövény sem fog megteremni. Fontos tudni, hogy itt nem csak a nagyon fontos méhekre kell gondolni, hanem nagyon sokféle más rovarfajtára is. A kipusztításuk hatásaival – amihez a vegyszeres szúnyoggyérítés is hozzájárulhat – magunkat is nagy bajba sodorhatjuk.

– A szúnyogok hat–nyolc hétig élnek, de nagyon hatékonyan teszik a dolgukat. A településeken egy kémiai gyérítés nyomán minden rovart elpusztítanak, de csak a permetezett területen. A szúnyogok viszont egy folyóparton az áradások után, a hullámtérben kikelve, akár több tíz kilométerre is el tudnak vitorlázni a szél hátán utazva. Megszállhatnak egy-egy gyanútlan, akár egy nappal előtte vegyi eszközökkel ellátott települést, és a lakosság szenvedése kezdődik elölről.

Alapos ismeretszerzés előzi meg Kőszegi Dániel felderítő munkáját

– Miért hatékonyabb a biológiai módszer?

– Mivel előbb feltérképezik a lehetséges tenyészterületeket, és oda helyezik ki azokat a szereket, amik csak a szúnyogokra hatnak, és már a kikelésüket is megakadályozzák. Ezért nélkülözhetetlen a terület felkutatása. Az első lehetséges módszere a terep klasszikus, gyalogos bejárása, és a tenyészhelyek GPS rendszerű feljegyzése. Amikor lehet, motoros eszközökkel, terepjárókkal vagy quadokkal tesszük meg ezt a nagy távolságokat jelentő útjainkat.

A siker érdekében itt sem lehet megspórolni a munkát. A mai világban a leghatékonyabb, általunk is használt eljárás, a légi úton, helikopterről történő lézerszenzoros felderítés. Ez a technológia a hullámtérben lévő kisebb-nagyobb gödrök helyét két és fél centiméteres pontossággal rögzíti a számítógépes adatbázisában. Az apadás után ezekben marad meg az a víz, amiben a szúnyogok ideális helyet találnak az utódok kineveléséhez. A védekező anyagokat ezeknek az adatoknak a fölhasználásával, nagy pontossággal tudjuk azokra a helyekre kihelyezni a legoptimálisabb időszakban.



– A megelőzés lehetséges?

– A jelentősebb csapadék leesése, vagy az árhullám levonulása után ki kell menni a helyszínre, és meg kell állapítani, hogy a megjelölt helyeken áll-e a víz, és vannak-e benne lárvák. Ehhez alapos biológus szakértelemre van szükség. Ha vannak, akkor a megfelelő időszakban ki kell juttatni az ellenszert, ami egy fehérje, és mint említettem, egyedül a szúnyoglárvák ellen hat (mert azok táplálékként fogyasztják), a természet többi élőlényére veszélytelen. A kijuttatás a felderítésnél említett lehetőségek felhasználásával lehetséges. Vannak olyan természetvédelmi területek, ahová járművekkel tilos behajtani, ott a drónokat és a helikoptert alkalmazhatjuk.



– Nagyon lassú a biológiai módszer térnyerése, nem?

– Sokan nem hisznek benne, bár a Google-ban rákeresve ezer felkattanó cikkben látható, hogy a szerencsésebb országokban milyen jó eredményeket érnek el vele a felhasználók. Németországban például már lassan ötvenéves hagyománya van. Az biztos, hogy a bevezetéséhez több éves kutató-, a területeket feltáró munka szükséges. Utána viszont zökkenőmentesen végezhető ez a környezetbarát tevékenység. Ez a jövő útja, bízunk a sikerében!