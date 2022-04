Rendkívüli ülést tartott április 27-én, szerdán a Fejér Megyei Közgyűlés, ahol egyebek mellett arról döntöttek, hogy az előző pénzügyi ciklushoz tartozó települési projektekhez (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program fejlesztéseihez) többletforrást biztosítanak – erről számolt be a közösségi oldalán dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke.

Arról is írt a bejegyzésben, hogy az Iváncsa, Kulcs, Rácalmás és Adony térségében kialakult különleges gazdasági övezetben több nagy fejlesztés van folyamatban, például az SK Innovation, valamint a Yaris Kabin beruházása.

– Ezek sok-sok milliárdos fejlesztések, amelyek több ezer munkahelyet teremtenek Fejér megyében. Ezzel kapcsolatban olyan döntéseket hoztuk meg, amelyek az úthálózat-fejlesztést, az elektromos háttér kiépítését segítik, támogatják, hiszen a megyei önkormányzat ezen beruházásoknál már ingatlantulajdonnal is bír – nyilatkozta a közgyűlési összefoglalójában dr. Molnár Krisztián.