A programon Kundakker Ferencné az Egyesület megyei elnöke és Bogó Anikó ÁMK igazgató köszöntötte a vendégeket, a szakmai tevékenység, a jogszabályi háttér ismeretének hangsúlyozása kiemelt volt a bevezetőkben. A programon részt vett Perkáta ügyvivő alpolgármestere Oláh István is. Palkovics Józsefné a Székesfehérvári Csemete Alapítvány vezetője a bölcsődéket érintő jogszabályi hátteret mutatta be. Kitérve az ellenőrzési folyamatokra is. Patócs Béláné, a Magyar Óvodapedagógiai Egyesület képviseletében, mint intézményvezető az óvoda és a bölcsőde együttműködéséről beszélt. A Nap folyamán előadott, az aktualitásokat bemutatva Farkasné Szűrös Ágnes az Érted Vagyunk Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény igazgatója. A Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde képviseletében az óvodavezető és a bölcsődevezető bemutatta, hogy Intézményük a gyakorlatban hogyan is működik. A színvonalas szakmai program folytatásáról is sikerült egyeztetni a nap folyamán.