– Fontos pillanatok előtt ­állunk. A tét az, hogy továbbra is béke legyen vagy háború. Megőrizzük a rezsicsökkenés eredményeit vagy szabadáras legyen a gáz, az élelmiszer. Otthonunk közelében jussunk orvosi ellátáshoz vagy Indiában szemműtéthez, szüléshez pedig orvos sem kell… Folytassuk a családok támogatását az adókedvezményekkel, a ­lakáshoz jutási támogatásokkal vagy sem. Meg tudjuk-e védeni gyermekeinket a gender­őrülettől vagy sem – hangsúlyozta dr. Mészáros Lajos. Hozzátette a következőket:

– A dunaújvárosi térség számára sem lehet más a tét. Meg tudja-e őrizni a munkahelyeket a vasmű vagy sem. Meg tud-e újulni a dunaújvárosi sport vagy a közélet. Milyen távhőszolgáltatása lesz Dunaújvárosnak, a fűtésszámlákkal kapcsolatos kálvária miatt bíróságra kell-e járniuk az embereknek vagy párbeszéddel megoldható lesz. Egészségügyi intézményeink a kor követelményeinek megfelelően tovább fejlődhetnek-e és minden fontos vizsgálat elvégezhető lesz Dunaújvárosban is. Kerékpáros társaimmal Dunaújvárosban és a térségben is biztonságos utakon, szép környezetben, tiszta levegőn róhatjuk-e a kilométereket, lesz-e hozzá kerékpárút. Megújulhatnak-e a bölcsődék, az óvodák, az iskolák, mint amelyekről az elmúlt napokban is beszámolhattam, mert igény lenne rá bőven, például Pusztaszabolcson is.

Fejér megye 4. választókerületi országgyűlésiképviselő-jelöltje, dr. Mészáros Lajos (jobbról) Varga Gáborral, az 5. számú választókerület országgyűlésiképviselő-jelöltjével (balról) és dr. Molnár Krisztiánnal a Fejér Megyei Közgyűlés elnökével Fotók: Szabóné Zsedrovits Enikő/Dunaújvárosi Hírlap

Az önök támogatásával mindez meg fog valósulni! Ígérem, hogy én leszek a Dunaújvárosi térség szeme, amely igyekszik meglátni, hogy hol van szükség segítségre. Én leszek az önök füle, aki meghallja kéréseiket, javaslataikat. Én leszek az önök szája, aki képviseli érdekeiket a Parlamentben, és mindenhol, ahol szükség van rá, de önökkel együtt! Tősgyökeres dunaújvárosiként az önök problémája az én problémám is, s mivel itt élek önökkel, ez úton-útfélen számon is kérhető lesz rajtam.

A tét, hogy meg tudjuk-e védeni az eredményeinket, fennmarad-e a biztonság és a fejlődés az országban, a térségben, amelyhez higgadt, határozott, felkészült képviseletre és kormányzásra van szükség. Én pártpolitikai hovatartozás nélkül mindenkit szeretnék képviselni, ehhez kérem az önök támogatását!

Tisztelt adonyi, dunaújvárosi, ercsi, iváncsai, kulcsi, nagyvenyimi, perkátai, pusztaszabolcsi és rácalmási lakosok!

Szeretném megköszönni, hogy az országgyűlési képviselői induláshoz szükséges ajánlásokkal támogatásukról biztosítottak!

Jó érzés volt – a különböző helyszíneken – beszélgetni az emberekkel, sok pozitív visszajelzést kaptam, ami csak megerősített abban, hogy a dunaújvárosi térségnek, az itt élő embereknek valódi képviseletre van szükségük – én ezért fogok dolgozni ország­gyűlési képviselőként!

Orbán Viktor beszéde után együtt énekelték el a Kossuth-nótát

MEGKÉRDEZTÜK: MIT GONDOL, MI A TÉTJE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOKNAK?

MOLNÁR TIBOR: – Az utóbbi években nem kapott kellő képviseletet a választókerületünk, sem Pintér Tamás, sem Kálló Gergely képviselősége alatt. Nem elcsépelt mondat az, hogy sorsdöntő választás előtt állunk most. A voksolás azért is fontos, mert vannak olyan értékeink, eredményeink, amelyeket meg kell védenünk, ahogy az országunk biztonságát, a békét is.

ANNUS FERENC: – Természetesen részt veszek a vasárnapi szavazáson. Szerintem jelentős döntést kell most meghoznunk, hiszen a jövőnkre lesz következménnyel. Arról dönthetünk, hogy a fejlődés vagy a visszafejlődés, a háború vagy a béke irányába megyünk-e tovább. Az eddig elért eredményeket meg kell védeni, magunk és a gyermekek jövője érdekében is.

PIROS LÁSZLÓNÉ MARI: – Vasárnap mindenképpen elmegyek szavazni, mert számomra fontos a haza, a családom, a gyermekek jövője. Fogalmazhatunk úgy, hogy most a létünk a tét. Nem szeretném, hogy az országunkat belesodorják a háborúba, nyugalomban és békében szeretnék élni. Szeretném azt is, ha ezen a fejlődő pályán maradna az országunk.

SZABÓ ISTVÁN SÁMSON: – Úgy vélem, hogy ezúttal is a jobboldali konzervatív erőnek kell győznie a most vasárnapi választáson, mert szeretném, ha az országunk és a lakosság is biztonságban lenne, már csak a nemzetközi történések tükrében is. A népszavazás kérdéskörei is fontosak, mert bizonyos tényezők hatással lehetnek a gyermekekre, és ezt nem szeretném.