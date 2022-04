Hangüzenetet küldött nekünk a kínai karanténból, ami még a jövő hét keddjéig tart az előírt protokoll szerint. István már nagyon várja, hogy megkezdhesse az immunoterápiás gyógy­kezelést. Sajnos nincs jól, de nem adja fel, hiszen a gyógyulás kapujában áll. Mint ismert – a Covid-járvány és az ukrajnai háború miatt – három, Kínába induló járattörlés után negyedszerre végül április 4-én sikerült elindulnia és kijutnia. Most Pekingben le kell töltenie a kötelező háromhetes karantént, mielőtt megkezdhetné a gyógy­kezelést.

Hangjából a remény szól: „Amint a kezelést megkapom, amint belém szúrták a tűt, az elmúlt hónapjaim, éveim után, ha mondhatok ilyet, hát az egy szép nap lesz. Végre megkezdhetem a harcot, mert eddig csak jogilag, papírokkal, e-mailekkel, gyűjtéssel harcoltam, ami szintén egy hatalmas munka volt. Ennek a gyümölcse meglesz a jövő héten, úgyhogy ezt várom nagyon, nagyon-nagyon, hogy meggyógyulhassak.”

Pecsét István április 4-én indulhatott el Kínába

Szavaiban ott a hála, sorolja, hogy kiknek is köszönheti, hogy eljuthatott idáig. Közöttük a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak, a pekingi Magyar Nagykövetségnek, és a kantoni Magyar Főkonzulátusnak, amelyek a továbbiakban is nyomon követik és segítik a gyógykezelésének folyamatát. És lesz egy kísérője is a nagykövetség részéről, aki elkíséri a kórházba, a Guangzhou melletti kisebb városba, hogy segítsen a gyógy­kezelés megkezdésének adminisztrációjában, kommunikációjában. És köszöni a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) ártámogatási főosztályának az együttműködő segítségét és rugalmasságát is a kezelések megkezdésével kapcsolatban, ugyanis István gyógykezelésének csúszása rajta kívülálló okok miatt történt.

A kint tartózkodás költségeit azonban már neki kell előteremtenie, ami a jelenlegi helyzetében nem egyszerű feladat. Eddig is sok segítséget kapott már itthon azoktól, akik tudták és akarták őt támogatni, de a költségek már a vártnál is jobban emelkedtek, a karanténban eltöltött három hétért például két és félszer annyit kell fizetnie, mint ahogy az a korábban jelzett költségeiben szerepelt.

Újra és újra szeretné megköszönni azoknak a segítségét, akik imáikkal, fohászaikkal, jókívánságaikkal, akár pénzbeli támogatásukkal hozzájárulnak a gyógyulásához.

(István továbbra is kéri a jó szándékú emberek támogatását: Számlatulajdonos: Pecsét István; Bankfiók, Erste Bank, Számlaszám: 11600006 – 00000000 – 51152129).