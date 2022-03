A megjelenteket először Gárdai Ádám, a Gastroblues Fesztivál egyik szervezője köszöntötte. Elmondta, jeles jubileumhoz közelednek, hiszen az idei nyári már a harmincadik lesz a fesztiválok sorában.

– Szeretnénk méltóképpen ünnepelni, de ezzel nagy fába vágtuk a fejszénket. Márciusban koncertsorozattal kezdünk, kiadunk egy harminc DVD-ből álló Best of Gastrobluest, amelyen a harminc évünk legfontosabb, és nálunk legtöbbször fellépett zenészek koncertjeiből állítunk össze egy válogatást. Március 26-án Pakson tartunk egy jótékonysági koncertet a Tűzkerék zenekarral. A kárpátaljai, magyarlakta Visknek, ami Paks testvértelepülése, gyűjtünk. A fesztivál egyébként évek óta segíti, komoly hozzájárulásunk volt a viski magyar óvoda megépítéséhez, és napjainkban a fenntartásához. Meg kell köszönni az MVM Paksi Atomerőmű és az önkormányzat támogatását, mert ezek nélkül a fesztivál ilyen magas színvonalon nem működhetne.

Gárdai Ádám után Süli János, az MVM Paksi Atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter szólt a sajtótájékoztató résztvevőihez.

A képen balról jobbra: Gárdai Ádám, Szántó Zoltán, Süli János, dr. Kovács Antal és Török Ádám Fotó: Molnár Gyula

Elsőként kitért az orosz–ukrán háborúra, és kiemelte, a háborúkat azok szenvedik meg, akiknek semmi közük a konfliktushoz, a „nagyfiúk” pedig mindig megússzák. Majd a Gastroblues Fesztivál jelentőségét említette meg.

– A Gastroblues mindig nagy hangsúlyt fektetett a határon túli testvérvárosokkal való kapcsolat fenntartására. Mivel a kárpátaljai Visk volt mindig a legrosszabb anyagi helyzetben, ezért mindig odamentek a Gastroblues Fesztivál által előteremtett adományok, pénzösszegek. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk, hiszen a szomszédban háború folyik. Kötelességünk a menekülteknek segíteni, azt hiszem, Magyarország mindig helytállt abban, hogy a rászorulókat segítse, most is ezt tesszük.

Paks alpolgármestere, Szántó Zoltán is kitért az ukrajnai helyzetre, és elmondta, egy komoly segélyszállítmány a múlt héten már elment Ukrajnába, és a héten is indítanak egyet.

Kovács Antal olimpiai bajnok cselgáncsozó, jelenleg a paksi atomerőmű kommunikációs igazgatója azt emelte ki, hogy számára érthetetlen a testvérháború, és bízik abban, hogy nyárra véget ér az orosz–ukrán konfliktus, és e tekintetben nyugodtabban lehetünk majd a nyári fesztiválon.

– Bajban is ki kell egymás mellett tartani, nemcsak akkor, amikor enni-inni kell, és minden a buliról szól. Segítenünk kell a háború érintettjeinek, és meg is tesszük.

Nézzük a programsorozat kínálatát! Március 26-án 18 órakor Pakson a Gastroblues Klubban a Tűzkerék koncertjével kezdődik. Az est hivatalos megnevezése Jótékonysági Lemezbemutató Koncert és Gastroblues Fotókiállítás. A bevételt a kárpátaljai Visknek utalják a szervezők.

A harmincéves fesztiválnak több lemezbemutató koncertje lesz, mert ahogy említettük, egy harminc DVD-s Best of Gastroblues jelenik meg a közeljövőben, sőt, néhány darabja már el is készült.

A jubileum jegyében március 19-én a Keresztes Ildikó Akusztik lép fel Takáts Tamással, április 1-én a László Attila Quintet Horváth Charlie-val, majd másnap az Éles Gábor Trió és Tóth Vera lesz látható. Mindhárom koncert Pakson, az Erzsébet Nagy Szállodában lesz.

A fő attrakciót viszont Budapesten az A38 hajón tekinthetjük meg, amikor a legendás Collosseum mutatja meg nagyszerű zenei tudását. Előttük a Mini Supersession lép fel Török Ádám, Németh Alajos, Németh Károly, Lukács Peta, Pfeiler Ferenc, Fehér Ádám összeállításban.

A műfaj kedvelőinek csak annyit: nincs unatkozás, fel kell kötni a gatyát!