Az egyik gyűjtést Butty Andrea kezdte szervezni férjével, Németh Miklóssal. Andrea elmondta, ahogy másokat, úgy őt is nagyon megérintették a háborús események, olvasta a szívszorító bejegyzéseket egy Facebook-csoportban, amit a segítségnyújtás érdekében hoztak létre.

Mindenképpen szerettek volna ők is segíteni, ezért létrehoztak egy csoportot azzal a céllal, hogy a dunaújvárosi felajánlásokat összegyűjtsék, és elszállítsák minél hamarabb. Sokan álltak az ügy mellé, a szervezés megvalósításához, ennek eredményeként múlt szombaton mintegy két óra alatt 133 család hozott tartós élelmiszert, tisztító- és tisztálkodási szert, pokrócot, ruhát, összesen 4-5 millió forint értékben.

A felajánlásokhoz a Pentelei Önkéntes Tűzoltóegyesület biztosított gyűjtőpontot, a forgalom­irányításban a Pannon Polgárőrség segített. Sok önkéntes segített az adományok szortírozásában, mert mint a telefonos egyeztetések alapján tudták, a sok helyről érkező adományok válogatása sem kis feladat az ott dolgozó önkénteseknek a határon.

Kisteherautót is felajánlottak a szállításra, így vasárnap három furgonnal indultak a határ felé. Az első állomás Tiszabecs volt, onnan átmentek Záhonyba, és egy dunaújvárosi összeköttetésnek köszönhetően egy olyan szervezetnek is tudtak adományokat adni, amely a háború elől menekülő, de még az ukrán határnál várakozóknak vitte tovább.

Andrea elmondta, a gyűjtést mindenképpen folytatják, de a közösségi oldalon is jegyzett kérések alapján most fel kell mérni, mire van szükség, mire van a legnagyobb igény, és ezek alapján kell a további lépésekről dönteni. Jelenleg például gyógyszerekre, vény nélkül kapható láz- és fájdalomcsillapítókra van nagy igény, különösen a gyermekek számára. Andrea ezúton is köszöni minden támogatónak a segítséget, külön is kiemelve Szalóki-Oros Brigitta, Chikhi Lilla, Horváth István, Osztotics Emőke, Izsák Endre, Izsák Illés, Pap Péter, Pap Dominik és Sergiy Protsenko munkáját.

Az adományok gyűjtése érdekében hozta létre az Újváros segít elnevezésű Facebook-csoportot Szalai Attila a múlt héten. Ehhez a kezdeményezéshez is sok magánszemély és vállalkozás csatlakozott, több gyűjtőpontot kialakítva a felajánlások fogadására. A Dunaújvárosi Hírlap szerkesztősége is egy ilyen gyűjtőpont volt, ahová rengeteg adományt hoztak be, a többi között tartós élelmiszert, takarót, téli ruhákat, lábbeliket felnőtteknek és gyermekeknek, tisztálkodási és higiénés felszerelést, gyermekjátékot. A helyszínekről folyamatosan gyűjtötték be az adományokat, és kedden reggel indultak a keleti országrészbe, hogy célba juttassák azokat a fogadóállomásokra.

Szalai Attila elmondta, folyamatos a koordináció, kapcsolatban van a segítségnyújtásban tevékenykedő nagyobb szervezetekkel. Az adománygyűjtés folytatását az éppen aktuális helyzet fogja meghatározni, így elképzelhető, hogy nemcsak a határra, hanem szükség esetén környékbeli menekültszállókra is visznek adományokat. Azt is kiemelte, hogy ebben a rendkívüli helyzetben példás a hatósági és a civil szerveződés, nagyon jó a szervezés, zökkenőmentesen működik.

Dr. Mészáros Lajos, a Szent Pantaleon Kórház főigazgatója, a Fejér megyei 4-es számú választókerület fideszes képviselőjelöltjének kezdeményezésére a háború elől menekülők részére rengeteg adomány (élelmiszer, gyógyszer, gyerekjáték, takaró, ruhanemű) gyűlt össze Dunaújvárosban és térségében is. Kedden reggel a két kisbusznyi rakományt dr. Mészáros Lajos dr. Molnár Krisztiánnal, a Fejér Megyei Közgyűlés elnökével, a választókerület fideszes elnökével és segítőkkel el is vitték azt a magyar–ukrán határhoz.

Baracs önkormányzata is gyűjtést szervez az Ukrajnából érkező menekültek számára. A támogatás lehet egyrészt pénzbeli, amelyet a Baracsi Magyar Francia Baráti Kör számlaszámára (70600061-11061463-00000000) lehet utalni, megjegyezve a közleményben azt, hogy „segítségnyújtás”. A beérkezett támogatást a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak fogják továbbadni. A tárgyi adományokat (például takarókat, tartós élelmiszert, tisztálkodási szereket) az ÖNO-ban (Öregek Napközi Otthona, Kossuth Lajos utca 11.) lehet leadni.

Nagy Attila, Kisapostag polgármestere az alábbi felhívást tette közzé a település közösségi oldalain:

A szomszédos Ukrajnát érintő szomorú esemény miatt írom soraimat. Több tízezer embertársunk indult útnak nyugat irányába, hogy mentse saját és szeretteinek életét egy bőröndnyi ruhával, apróbb emléktárggyal, némi élelemmel. Kisapostag Község Önkormányzata a Nőegylettel karöltve gyűjtést szervez, ahová tartós élelmiszereket, tisztítószert, fertőtlenítőszert, pelenkát, popsitörlőt, babaételt várunk a támogatóktól. A csomagoláshoz jó állapotú kartondobozokat is elfogadunk. Adományukat a Petőfi Sándor u., Széchenyi utca kereszteződésében található faházban adhatják át csütörtökön, pénteken, szombaton 10-17 óráig.