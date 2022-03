Nagyvenyim - A családias légkörű és létszámú rendezvényen megtudtuk, hogy most éppen a folyamatos megújulás és ­fejlődés szakaszát éli a település, s ebben tornyosuló feladatok is állnak az önkormányzat előtt. A saját bevételek forrása és a feladatok összefüggésében egy nyíló ollót tapasztalnak, ami nagyon megnehezíti a tervezést. Ahogy Vargáné Kaiser Katalin megfogalmazta: a jövő szempontjából elengedhetetlen, hogy a szabályozási környezet megváltoztatásának irányába hassanak erősen. Sokan nem tudják, vagy nem ismerik, hogy a források miként határozzák meg az itt élők helyzetét. A pályázatok ciklusszerűen működnek, ahol a hatékonyság érdekében a prioritásokra kell legjobban figyelni. Az európai uniós fejlesztési ciklusokkal párhuzamosan fontos feladat a rövidebb hazai pályázatokra koncentrálni és ekkor sikeres lehet a fejlődés útja.

A fi atalok számára is vonzó a település. Puxler Krisztina szívesen sétál kisgyermekével a faluban Fotók: Horváth László

A pályázatok mellett Nagyvenyim polgármestere kiemelte a hosszú, dolgos hétköznapokat is. A polgármesteri ­hivatal pontos, szabályszerű és ügyfélbarát működése nélkül ma nem tartana ezen a szinten a település. A bizottságok kiegyenlített munkát végeznek, számos határozat, rendelet és döntés meghozatalával. A község intézményeiben is megfelelő az ellátás, a nevelői, oktatói munka. Az említettekhez azonban az kell, hogy a faluban befektetett pénzeszközök hatékonysága jó legyen. Ehhez kapcsolódóan az utóbbi évek és a jelenkor fejlesztései a teljesség igénye nélkül, címszavakban: közigazgatási rendszer fejlesztése, különféle pályázatok a Bethlen Gábor Alapból, Csoóri Sándor-pályázat évente, NEA pályázatok a civil szervezeteknek, könyvtárépítési támogatás és azontúl... TOP Szociális Alapellátás pályázat, TOP energetikai pályázat, TOP közlekedésbiztonsági pályázat, mélykúti rendelő-felújítás, útépítés, piacfejlesztés, belterületi útfejlesztés, a 6219-es út felújítása, sportpark létesítése, helyi identitás fejlesztése a TOP-ban és az MFP-ben, suli fitt-park, kölyökvár.

Nagyon sok gyerek örül a központban létrehozott sportparknak

Óvodai közétkeztetés fejlesztése, tornaszoba-építés, bölcsődefejlesztés. Fejér megyei és országos kulturális támogatások, Leader térségi együttműködés. Magyar Falu Program 2019–2021. Önkormányzati feladatellátás támogatása 2019–2021. Iskolatető felújítása egyedi kormánytámogatásból. Piac­építés lezárása, parkoló forgalomba helyezése, elszámolás. MFP útrekonstrukció Határvölgyi lakótelep – olvashattuk a kivetítős prezentációban.

Vargáné Kaiser Katalin, Nagyvenyim polgármestere számos fejlesztést és felújítási projektet ismertetett a közmeghallgatáson

A még település előtt álló jelentős feladatok között nagy hangsúlyt kap a folyamatos fejlesztések megvalósítása és lezárása. Köztük a szennyvíz­átemelő, felszíni víz, közterület-fejlesztések, MFP temető-felújítás. A TOP-ban a Holló utca környéki csapadékvíz-rendezés, önkormányzati feladat­ellátás és a mélykúti játszótér. Új projektek kidolgozása, a TOP+-ban élhető település (rekreációs fejlesztés, felszíni víz, közlekedésbiztonság és kármentesítés), óvodaenergetika, -bővítés, s a belterületi út és egészségügyi fejlesztés. MFP 2022: Mélykúti temető, közösségszervezés, útépítés és Bocskai utca.

Piac és parkoló szolgálja a helyi kistermelőket és a vásárlókat

További munkát adnak még az elszámolási feladatok, a költségnövekmények megigénylései. A felépült bölcsőde berendezése és az intézményalapítás. Be kell indítani a közösségi házat a Covid után. Idősek nappali ellátásának megindítása, rendezési terv felülvizsgálata, lezárása. Gazdasági övezet, vállalkozásösztönzés kialakítása. Településüzemeltető cég megalapítása, a Magyar Falu Program további kiaknázása. A szabályozási környezet kedvező irányba történő elmozdítása. Utak, járdák felújításának folytatása, akut és havária problémák kezelése. Mélykúti vízprobléma megoldása, útbeszakadás a Fő út és az Attila út sarkán...

Az ünnepek, hagyományok is fontosak a fejlődő Nagyvenyimen

Amint látható a felsorolásból, Nagyvenyimen igen tekintélyes feladattömeg tornyosul az önkormányzat előtt, de nem rettennek meg, mert mindezek mellett még odafigyelnek a kreatív településfejlesztésre is. Közülük a helyi közösségi folyamatok kezdeményezésére, települési társadalom kohéziójának megerősítésére, helyi kultúra, szabadidős tevékenység fejlődésére. A hagyományok megtartására és továbbvitelére. A kultúrközösségek közötti kommunikáció erősödésére és a vidéki közösségi élet megerősödésére a fiatal generációknak is teret adva – zárható a fejlődés folytatásához szükséges felsorolás.

A közmeghallgatás további részében a lakossági észrevételek is terítékre kerültek. Szó esett a mélykúti ivóvízrendszer problémáiról, lehetséges megoldásairól. Elsőként az észlelés és beavatkozás gyorsaságán szeretnének javítani. Helyi és lokális probléma is a csapadékvíz elvezetése, valamint a zaj- és környezetszennyezés esetei. Utóbbinál a lakóktól is együttműködést vár a hivatal, csak így tud segíteni – hallhattuk a lakossági hozzászólásokra szóló válaszokban.