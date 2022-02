A Volánbusz célja, hogy a speciális igénnyel élők is a lehetőségekhez mérten a legszélesebb körben és feltétekkel vehessék igénybe az autóbusz-közlekedési közszolgáltatást – erről számolt be közleményében a közlekedési társaság. Mint írták, a vállalat arra törekszik, hogy minden segítséget megadjon a speciális igényű, közöttük a fogyatékossággal élő emberek utazásához. Ezt a célt szolgálva, az Access4you most az akadálymentes hozzáférés szempontjából vizsgálta és tanúsította a Volánbusz autóbusz-állomásait, és tette közzé honlapján az állomások minősítését, hogy megkönnyítse a fogyatékossággal élő emberek utazásának megtervezését. Az Acces4you a kerekesszékesek, vakok és gyengénlátók, idősek és mozgásukban korlátozottak, babakocsival közlekedők, siketek, nagyothallók és kognitív zavarral élők számára fontos szempontokat vizsgál a tanúsítási eljárása során.

A szervezet a Volánbusz valamennyi, utasforgalmat lebonyolító autóbusz-állomását minősítette az elmúlt időszakban, vizsgálva az állomások külső környezetét, megközelíthetőségét, a bejutási, belső közlekedési lehetőségeket, a speciális kommunikáció, utastájékoztatás és infrastruktúra elérhetőségét. A dunaújvárosi autóbusz-pályaudvarról azt írták a többi közt a honlapon: akadálymentes, babakocsival érkező kismamák, idősek, mozgásukban korlátozottak számára. A buszpályaudvar mellett közterületi parkoló található akadálymentes parkolóhellyel. A buszpályaudvar külső peronjai közül nem mindegyik érhető el kerekesszékkel, mert nincsenek kiépített le- és felhajtórámpák. Az épületben lévő szolgáltatások (információ, jegypénztár) akadálymentesen elérhető, de a pénztárpult magassága nem megfelelő kerekesszékesek számára.