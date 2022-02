György István, aki az országos oltási munkacsoport vezetője is, a közmédiának nyilatkozva közölte: csak abban a nyolc napban, amikor a háziorvosok is immunizáltak a központi oltóhelyekkel együtt, 560 ezer koronavírus elleni vakcinát adtak be az embereknek. Összesen több mint 720 ezerszer oltottak januárban és az akcióban minden héten sokkal többen kérték a vakcinát, mint a „normál”, időpont-foglalásos rendszerben.

Januárban 560 ezer vakcinát adtak be Fotó: MW-archív

A januári sikerre tekintettel, az operatív törzs javaslatára a kormány úgy döntött, hogy februárban is tartanak oltási akciónapokat. Első, második, harmadik, sőt negyedik oltásokat is adnak. Januárban elsőt 100 ezren kaptak – tette hozzá György István, és arra biztatja az embereket, hogy az omikron variáns rendkívüli fertőzőképessége miatt kérjék a vakcinát. Negyedik oltást elsősorban az időseknek és a krónikus betegségekben szenvedőknek javasolják (az Emberi Erőforrások Minisztériuma közzétett egy listát is arról, hogy mely betegségcsoportok esetén ajánlja kifejezetten).

A Szent Pantaleon Kórház a februárban folytatódó oltási akcióval kapcsolatban azt közölte, hogy csütörtökön és pénteken 14–18 óráig, valamint szombaton 10–18 óráig ismét előzetes időpontfoglalás nélkül is lehet jönni oltásra a kórházi oltópontra a 12 év felettieknek. Hétfőtől szerdáig továbbra is az első, harmadik és negyedik oltásra időpontot kell foglalni a lakossági EESZT felületén keresztül, ezzel elkerülhetik a sorban állással kapcsolatos várakozási időt.

Az 5–11 év közötti korosztály oltása kizárólag regisztrációt és időpontfoglalást követően valósulhat meg a kórház új műtőblokk épületének földszintjén hétköznap 8–16 óra között a 10-es oltóhelyen. A 12 év alatti gyermekek második oltására, amennyiben az első oltáskor megadott időpontban nem tudnak megjelenni, hétfőn, szerdán, pénteken 8–16-ig, szombaton 8–12-ig van lehetőség.