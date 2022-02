Jótékonysági szakestélyt szerveztek Pecsét István gyógyulásáért február 5-én a Miskolci Egyetemen. Egy este leforgása alatt 200 ezer, két hónap alatt pedig összesen 766 ezer forintot gyűjtöttek össze a hallgatók a bajban lévő egykori öregdiákjuk megsegítésére, akinek kezelésére 2015-ben már sikeresen egyesítették erőiket. A jótékonysági szakestélyt a selmeci szellem és összetartás jegyében rendezték és tartották meg, amelynek életre hívója a Vándor Diák Asztaltársaság volt. – Mi a felsőbb évesektől, a firmáinktól hallottunk arról, hogy egy társunk, István, ismét segítségre szorul, és újra szüksége van anyagi támogatásra ahhoz, hogy külföldön gyógykezeltethesse magát. Szervezetében már négy áttétes nyirokcsomó van. Felismertük, hogy gyógyulására az adománygyűjtés jelenti az egyetlen megoldást, s tudtuk, gyorsan kell cselekedni, mert e helyzetben ez kulcsfontosságú. Ennek tudatában aztán villámgyorsan megszerveztük a jótékonysági szakestélyt és gyűjtést – nyilatkozta az Észak-Magyarországnak Gál Rajmond szervező.

A jótékonysági szakestélyt szervező fiatalok, akik a motorjai voltak az adományozásnak Fotó: Vándor Diák Asztaltársaság

Összetartás, egymás megsegítése

Kérdő tekintetemre a Vándor Diák Asztaltársaság kamarása bevezetett egy kicsit a több mint 280 éves selmeci hagyományokba, és elmondta, hogy a selmeci szellem fontos jellemzője a barátság, az összetartás és egymás megsegítése. Akik egyszer erre felesküdtek, azok ebben a szellemben élik mindennapjaikat. A hagyományokat négy város, Sopron, Miskolc, Dunaújváros és Székesfehérvár egyetemistái ápolják. Pecsét István egyébként dunaújvárosi, 2013-ban a Miskolci Egyetemen végzett bányamérnökként. – Büszkén újságolhatjuk, hogy 85 hallgató tudott eljönni, közülük 9 Sopronból, 5 Dunaújvárosból érkezett. A többiek mind miskolciak voltak, de mondhatjuk, hogy az egész egyetem megmozdult a felhívásra, hiszen minden karról voltak hallgatók, természetesen csak a selmeci hagyományokat követők – mondta Gál Rajmond. – Ez egyébként hatalmas eredmény is – tette hozzá a szervező, hiszen, ha az összeget és a rendezvényre eljött hallgatók létszámát összevetjük, akkor láthatjuk, hogy minden jelenlévő felajánlott valamennyi összeget. Az adományozás tekintetében az invitációk mértékét úgy határoztuk meg, hogy minél nagyobb összeget tudjunk István megsegítésére fordítani. Ezenkívül árultunk két különböző összegű támogatói jegyet, és a helyszínen is lehetőséget biztosítottunk a további adományozásra, amit úgy oldottunk meg, hogy a bejárathoz helyeztünk egy perselyt, és licitáltattuk a rendezvényre hozott italokat. Ezzel az adakozás persze még nem ért véget, hiszen ezután is bárki bármikor adományozhat, ám elsősorban inkább utalásokkal, mint készpénzzel, mert így egyszerűbb kezelni és eljuttatni Istvánnak az összeget. A most befolyt adománnyal is ezt tesszük, mert bár pénteken még úgy volt, hogy István is velünk lesz, sajnos mégsem tudott eljönni a rendezvényre. Levélben mondott köszönetet mindnyájunknak, és ez ismét megerősített bennünket István határtalan hitéről és töretlen kitartásáról.

Részlet Pecsét István leveléből

„Őszintén hiszem, hogy újból le tudom győzni a daganatot, ezért az Úr kegyelméből is kérem a támogatóim segítségét a küzdelmemhez, hogy meggyógyuljak a magam, és a szeretteim érdekében. Ezért hálás vagyok minden támogatásért, amit kaphatok.

(Örömhír, hogy István az egyetemistákon kívül is kapott támogatást az elmúlt két hétben, és bár nehéz Kínába induló repülőjáratot találni ebben a Covid-járvánnyal terhelt világban, ezzel kapcsolatban is közel a megoldás. Támogassuk őt anyagilag és lélekben is, hogy meggyógyuljon. Számlatulajdonos: Pecsét István. Bankfiók: Erste bank. Számlaszám: 11600006-00000000-51152129. Közleményrovat: „Adomány Pecsét István részére”)