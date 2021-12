Dr. Haász Cecília 1963-ban született Dunaújvárosban, majd középiskolai tanulmányait befejezve Budapestre költözött, ahol a SOTE fogorvosi karán szerzett diplomát 1989-ben, majd két év múlva szakvizsgát tett fog-és szájbetegségekből.

Tanulmányaival párhuzamosan a dunaújvárosi Építők úti fogászati szakrendelésen kezdett dolgozni, mint körzeti fogorvos. 1995-től a dunaújvárosi kórház szájsebészeti szakrendelésén folytatta pályáját és 2000-ben sikeres szakvizsgát tett. Kórházi évei alatt több szakmai kongresszuson is részt vett előadóként. 2014-től magánpraxisban dolgozik.

Empatikussága és emberséges bánásmódja kiemelkedő, méltán vívta ki páciensei megbecsülését. Beteg centrikus szemléletével, szakmai elhivatottságával, feddhetetlen etikai magatartásával példát mutat a fogorvosi szakma képviselőinek.

Szakmai munkájának ellátása során türelmes, segítőkész, a fogászati problémákkal hozzáfordulók rendkívül nagy tudású , a betegek egyéni problémáját sikeresen megoldó szakember kezelésében részesülnek. Megbecsült és köztiszteletben álló orvosa Dunaújvárosnak. „Betegközpontú életpályája, kimagaslóan humánus személyisége, a szakma iránti mindenkori alázata példaképül szolgálhat minden, a fogorvos szakmában dolgozónak.

Emberi, erkölcsi kvalitásai példamutatóak, kollegiális kapcsolatai széleskörűek és barátiak. Munkabírása rendkívüli, magatartása betegközpontú, kollégáival szemben korrekt és etikus. „Mindennapi, felelősségteljes munkájával , emberi magatartásával, kiemelkedő szakmai tudásával, példamutató jellemével, szolgálatkészségével, az egészségügyben nélkülözhetetlen empátiájával sokat tett az orvoskar fejlődéséért, tekintélyének megtartásáért. Mindennapi munkáját orvosi rendelőjében nyugalom, fájdalommentes kezelések jellemzik. Minden egyes kezelés alkalmával fájdalom nélkül, elégedett páciensként, jó hangulatban hagytam el a rendelőjét” – vallott Dr. Haász Cecíliáról egyik páciense, Kundakker Ferencné pedagógus.

Dr. Vajda Gabriella úgy fogalmazott Dr. Haász Cecíliát illetően, hogy a szakmai oldal mellett még fontosabb az emberi oldala: a segítői szándék és az empátia.

Emberiessége nem csak a páciensei, az állatok iránt is példaértékű. Nagy állatbarát; állatmenhelyek és segítő szervezetek állandó támogatója. Wachterné Erika fogorvosi asszisztens 40 éve dolgozik Dr. Haász Cecíliával. „Szavak nélkül is megértjük egymást, igazi csapatmunka a miénk. Dr. Haász Cecília munkájában a fő szempont a minőség, a segíteni akarás. Kiemelkedő szakmai felkészültsége, empatikussága teszi igazán szerethetővé. Betegeit legnagyobb tudása szerint látja el, de ezen felül még a lelküket is ápolja, ennek érdekében pszichológiai tanulmányokat is végez. Mindenkor, mindenben számíthatunk rá.”

Dr. Haász Cecília fogorvost Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a város lakosságának egészségügyi ellátása érdekében folytatott kimagasló szakmai tevékenységének elismeréseként Dunaújváros Egészségügyéért díjban részesítette.