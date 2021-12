A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium (SZIG) nyílt napját 2021. november 18-án rendezték meg. Nagyon érdekes volt számomra 4 év után újra részt venni az iskola nyílt napján, és most már személyes tapasztalataimmal hallgatni azt a megnyitót, amelyet az iskola igazgatója, Kratzmajer Zoltán tartott. Beszédében elmondta, hogy miért érdemes a SZIG-et választani. Elsőként azt emelte ki, amit én is nap, mint nap tapasztalok. Ebben az iskolában mindenki tehetség; „Kisded makkbul idővel termő tölgyfa lesz, ha jól gondozzák.” ­ – áll az iskolai szórólapokon Széchenyi István idézete. Ezt tanáraink is hasonlóan gondolják, így, ha valakiben látják a tehetséget és az ambíciót, akkor annak a tanulónak rengeteg versenyt és egyéb lehetőséget kínálnak, abból a célból, hogy tapasztalatot szerezzenek és kipróbálhassák magukat.