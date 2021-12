Az én városom

Talán nem árulok el nagy titkot, de én még Sztálinvárosban születtem, és Dunaújvárosban nőttem fel. Ma hatvan éve, hogy megváltozott településünk neve. A történetírók leírják ennek okát, hozzáteszik ennek dokumentumait. Még az ´50-es évek elején, amikor Dunaújváros, az akkori Sztálinváros létrejött, nagyon sokan az itt élő emberek közül közvetlenül is részt vettek az építésében. Az alapítók közül sokan már nincsenek közöttünk, de utódaik közül jó páran itt telepedtek le, ma is itt élnek a családjukkal. A város és a térség gazdasága eredetileg a vasműre épült és – bár a térség sokat vár a munkaerőpiaci decentralizációtól – a papírgyár, a betonelemgyár, az autógumiabroncs-gyár, az akkumulátorgyár vagy az itt dolgozó építőipari vállalkozások tevékenységétől, még sokat kell dolgozni azon, hogy ez a monokultúrás helyzet oldódjon. A környező települések lakói kötődnek Dunaújvároshoz, hiszen sokuknak itt van a munkahelye, a gyermekeik ide járnak iskolába, ha szükségét látják, itt kapnak szakszerű egészségügyi ellátást. A munka és megélhetés mellett sokan választják az itteni szórakozási, sportolási vagy épp bevásárlási lehetőségeket is. A környező települések ugyanakkor jó például szolgálnak a városnak a kisebb közösségek megtartó erejével, hagyományaik, kultúrájuk ápolásával. Mert egyedül nem megy. Ugyanis a szűkebb-tágabb közösségek sem létezhetnek a másik nélkül. Egymásra utaltságunk szükségszerű, akár akarjuk, akár nem. És jó, ha ezzel tisztában vagyunk és leszünk a jövőben is!

Várkonyi Zsolt